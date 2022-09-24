籌拍《明日戰記》動畫版前傳 古天樂稱彩蛋「老婆」出現

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

古天樂（古仔）前晚現身《明日戰記》特別場，希望該片創造更高票房，並剪輯了彩蛋放在片尾，回饋入場觀眾。

動畫版預計2025年推出

古仔宣布籌拍《明日戰記》前傳動畫版，對照電影版角色泰來、重生、臭鼬，亦有盆栽形狀潘朵拉，還有女機甲成員的造型。他說：「彩蛋有機甲部隊女成員出現，是我的老婆。」古仔曾稱入場睇《明日戰記》的觀眾就是他的老婆，有女觀眾即時揮手大叫：「你老婆喺呢度呀！」古仔笑着回應：「我講戲入面嗰個老婆。」引來全場一片笑聲。畫面有模糊的2025或2026字樣，估計是動畫版推出的年分。

古仔表示從小到大都很喜歡荷李活片《星球大戰》，啟發他製作《明日戰記》成為香港首部科幻電影，「細個爸爸帶我睇《星球大戰》，我完全看不懂，當時沒有太多特技效果，只是利用模型及運用鏡頭，但可以橫跨40年，證明科幻片影響不同年代的人」。他透露天下一電影公司有個30年計劃，「第一個10年花在製作《明日戰記》，往後20年會培育下一代製作更多港產片，帶到全世界，下一代才可成就更光輝的電影未來；最重要是觀眾支持，才有機會和動力做落去。我願意行出第一步，肩負這個責任行落去」。

培育人才承接香港電影業

古仔表示電影行業需要人才，未來10年會培育下一代去承接電影業。他提到導演吳炫輝上周出席了一個有關電腦特效的講座，聽到台下學生說看《明日戰記》喊了3次，除受劇情感動，該片誕生對下一代亦意義重大。他說：「這名學生修讀電腦特技課程，都擔心畢業無出路，因為很多師兄師姐都沒有做這行，但他看完部戲就覺得有出路，這一行繼續需要人才。所以我希望藉這部戲踏出第一步，讓大家知道香港有能力做出很好的電腦特技。好多人話香港電影已死，其實不是，睇你點選擇，有選擇的世界就不一樣了。將來電影會縮短製作時間，連警匪片都會做到特技效果。」

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