【開箱】《韓星地帶：求生大作戰》 劉在錫李光洙寓教育於娛樂

《Running Man》製作班底

《韓星地帶：求生大作戰》是Disney+首個投資拍攝的韓國綜藝節目，由劉在錫、李光洙及Yuri演出，《Running Man》幕後人員張赫宰、趙孝鎮及金柱亨製作，過去他們亦曾為影視串流平台Netflix製作一連三季綜藝節目《Busted！韓星齊鬥智》，可謂合作無間。《韓星地帶：求生大作戰》全季共分8集，每集長約1小時，9月8日首播頭3集，其後每逢周三更新。

劉在錫、李光洙及Yuri每集到達不同場景，逗留4小時進行連串任務。無論環境有多惡劣，必須堅持下去，才能取得勝利。

首四集的場景分別是「眼睛地帶」、「水地帶」、「病毒地帶」及「安全地帶」。每集都有不同主題和玩法，例如首集「眼睛地帶」講述3人在廢棄建築物內，不能被神出鬼沒的「眼球」捉到，否則便會啓動天花板的灑水系統，被凍水照頭淋。

拍攝期間正值寒冬，他們濕身捱冷4小時，就連出名「好好先生」的劉在錫也凍到「爆粗」，李光洙更因沾上強力膠水而變得全身「僵硬」，不停嚷着要放棄。

Yuri變身拍檔保母

第2集是「水地帶」，他們在韓國著名的汗蒸幕場館內，任務是維持一個浴池的水位，於是要不停運水，否則身上「炸彈」就會引爆；第3集「病毒地帶」轉移陣地到古裝街，遇上感染病毒的「喪屍」，但喪屍只會襲擊外表秀麗的人，劉在錫與李光洙的任務就是保護Yuri，考驗他們的人性，會否拋棄同伴。

當劉在錫與李光洙發現喪屍嫌棄他們的樣子，堅決不咬他們，即露出無奈又憤怒的表情，十分搞笑。第4集「安全地帶」即是「鬼屋」，他們要保持一米「安全距離」，膽小的劉在錫與李光洙「撞鬼」後的反應就是笑點。

節目最大賣點是劉在錫與李光洙繼《Running Man》及《Busted！韓星齊鬥智》後，再度合演綜藝節目，也是李光洙離開《Running Man》後首次接拍綜藝。二人合作無間，正如李光洙受訪時稱，他跟劉在錫默契十足，單看眼神已知對方想法。

搞笑風格也延續《Running Man》模式，例如首集劉在錫出場，即嘲諷李光洙「當日宣布退出《Running Man》，不是說不做綜藝嗎？看來只要付錢，什麼都可以做」。能隨口說出「真話」而不翻臉，恐怕只有他倆才可以。首次演出綜藝的Yuri，角色像個「保母」，既要照顧又得監管兩位男拍檔，三人之間的火花甚為有趣。

搞笑不忘關心社會

節目設計各個場景，不是單純為搞笑，同時帶出各種社會議題。首集「眼睛」在韓文跟「雪」為同一字，三人在場景中克服嚴寒，藉此提出地球面臨急速暖化，未來可能出現極端寒冷天氣，虛擬世界隨時變為真實。第2集「水地帶」呼籲觀眾珍惜食水，保持浴池水位寓意追求平衡生活，否則導致身心崩潰。

另一特色是製作龐大，不局限於廠景拍攝，還配合戶外場景，加上電腦特技，帶出豐富的視覺效果。其中第3集「病毒地帶」安排數十名臨時演員扮演喪屍，營造緊張刺激氣氛。據悉往後節目將會出現街頭槍戰、街舞對決等。此外，節目又以韓國傳統音樂為背景，同時出現韓屋、韓服等，看出製作單位透過Disney+向海外觀衆推介韓國傳統文化的企圖。