宣傳自家護膚品牌 讚舊愛是「靈感女神」 畢彼特遭桂莉芙逼勤洗面

剛完成《殺手列車》宣傳活動的畢彼特，隨即為其監製Netflix新片《金髮夢露》（Blonde）及主演電影《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）造勢，日前接受時尚雜誌《Vogue》訪問，內容卻跟上述兩片無關，而是為前日面世的自家護膚品牌Le Domaine落力宣傳。

拒為產品任代言人

畢彼特強調該護膚品為「科技結合自然，男女均可使用」，產品原材料來自他跟前妻兼《黑魔后》女星安祖蓮娜祖莉在2012年購入法國南部的Chateau Miraval酒莊，從多種葡萄提煉抗氧化劑而成，亦是他在數年前推出粉紅葡萄酒後，再跟Perrin家族合作的新產物。不過，畢彼特強調自己是品牌老闆，但不會擔任代言人，間接反映他對產品充滿信心。

畢彼特與安祖蓮娜為爭奪子女撫養權而對簿公堂，亦為出售酒莊股份而鬧上法庭，反觀畢彼特跟舊愛兼《寫我深情》金像影后桂莉芙柏德露，1994年拍攝電影《七宗罪》擦出愛火，1997年宣布訂婚，卻在數個月後解除婚約，事後女方坦承「當時年紀太輕，未準備好出嫁」，但二人一直保持友好關係，相隔25年後，早前畢彼特接受桂莉芙的生活品牌Goop網上訪問，大方重提拍拖點滴。

視佐治古尼為「男神」

畢彼特表示推出自家護膚品牌，靈感源自桂莉芙經營的Goop，「我喜歡她的品牌，她建立屬於自己的商業王國」。提到護膚心得，畢彼特即笑着投訴：「她可能是首個強迫我一日洗兩次面的人。」未知跟他離婚即翻臉的安祖蓮娜聽罷有何感想。

現年58歲的畢彼特曾獲《人物》雜誌兩度選為「全球最性感男星」，《Vogue》記者問他心目中，誰是真正「男神」？他的答案是已故巨星保羅紐曼（Paul Newman）。據他解釋：「保羅紐曼能夠優雅地老去，而且透過不同報道，我們可知他的為人慷慨、善良，是個真正的好男人。」如果要選仍然在世的演員？畢彼特笑說是佐治古尼（George Clooney），原因相當搞笑：「雖然我倆經常刻意避提對方，今次偏偏要反其道而行，但只此一次，下不為例。」