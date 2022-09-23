「登神CP」新戲預告片曝光 呂爵安被Anson Lo鬧逃避現實

近日電影海報及預告片首度曝光，海報中同一餐桌上，各人懷着不一樣的情緒，人物關係千絲萬縷。預告片開首已呈現緊張氣氛，講述飾演夫妻的毛舜筠與謝君豪疑似陷入婚姻危機。

在ViuTV劇《大叔的愛》演情侶的Edan及Anson Lo被封「登神CP」，二人首度參演同一電影，今次演一對互相扶持的摯友。Edan在預告片中與飾演父親的謝君豪關係決裂，大爆心聲：「佢有冇喺我嘅角度諗過？」被Anson Lo痛罵：「你𠵱家咪即係喺度逃避現實囉。」MIRROR傳下月復工，未知Edan與Anson Lo會否參與電影宣傳。

導演將自身經歷拍成電影

《過時‧過節》劇情講述家人關係，故事由導演曾慶宏受自身家庭經歷啟發，道盡家人之間的溝通和相處。他說：「當年少的我離家出走時，沒想過15年後會帶一部電影回去。數年前，我鼓起勇氣回家過冬，席上悟出怎麼事隔10年大家仍跟從前一樣？很多關係的結仍未解開，大家都老了，但溝通上沒有成長過。我開始明白到，對有些人來說，溝通可能不是一個選擇，是個障礙，從此我便嘗試不去怪責昨日的創傷。如果我早點回家，有些傷痛是否可以避免？這便是《過時‧過節》的初衷。」

娛樂組

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