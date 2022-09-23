梁思浩閉氣啜波缺氧跌倒 黃美棋阮嘉敏扮嘩鬼收起「事業線」

玩「啜乒乓」遊戲時，梁思浩閉氣啜波狀甚辛苦，一度因缺氧跌落地。黃美棋與阮嘉敏集中控球，不自覺呈現鬥雞眼；多次吹跌乒乓波的關寶慧，索性張大口吸住乒乓波。

黃美棋忘帶內褲替換

黃美棋與阮嘉敏首次參與《獎門人》心情興奮，阮嘉敏笑說：「完成了其中一項人生清單。」黃美棋稱有心理準備會玩到濕身，最失策是遺忘帶內褲替換，「好彩電視城有便利店，可以買紙底褲頂替」。兩人表示為配合萬聖節主題悉心打扮，考慮到節目在合家歡時段播出，決定收起「事業線」。

黃美棋與阮嘉敏回想昔日的萬聖節會約朋友入鬼屋耍樂，黃美棋說：「在美國讀書時，上了一艘幾層高的鬼船玩，所有佈置都好逼真，演員拿着真電鋸跑出來，初時嚇到我喊，玩到後期已麻木，不再驚。」阮嘉敏自嘲年輕時很細膽，入鬼屋不停尖叫，倒過來嚇跑扮鬼的演員。

有傳麥美恩與吳若希合作主持新節目鬧不和，麥美恩笑稱為了「爭仔」，並承認二人在節目中爭奪男參賽者時有拗撬，「我和吳若希的心結仍未解開，等節目播出和宣傳時，才找公司高層樂易玲幫手和解」。

記者：鍾一虹