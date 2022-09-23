Mo父與演唱會舞者會面互相扶持 So Ching暴瘦至皮包骨令人心痛

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MIRROR演唱會意外發生後，So Ching當晚曾到醫院了解阿Mo情况，之後一直停工照顧男友，未有露面，只間中在社交網上載與阿Mo昔日舊照分享心情。阿Mo父親李盛林牧師近日表示，一家人在較早時間與其他跟阿Mo同行的舞者們會面，其間相擁互給支持和鼓勵，為每名舞者的身心社靈復康禱告。

他們會面的照片前晚在多名有參與舞蹈員的社交網曝光，各自發文談及感受，當中見到So Ching蹤影，一身全黑打扮，戴上口罩的她與好友們擁抱。舞蹈員Terry心痛So Ching瘦至皮包骨，留言說：「見到Mo家人，知道更多Mo的狀况，令人沉重非常，心痛至極。見到So Ching瘦至皮包骨，疲態盡現，亦都心感無力。」

嘆So Ching被迫成長

So Ching轉發舞蹈員羅德智（Zisac）與Angus的發文，表示很掛念他們。Zisac在演唱會前受傷，並寫道：「55days x 24hrs = 1320hrs……上面嗰條數係啟言受傷後望住天花板嘅時間！」So Ching留言感慨：「原來只係過咗55日！」

Zisac表示Mo父的擁抱對他有極大意義，是一個兒子仍在病房的爸爸對他的支持，給予強大的力量及安慰。他說親眼目睹成員受到災難性的傷害，感到好心痛，還提及So Ching，「我見到呢個女仔，喺一段咁短嘅時間被迫成長，變成一個堅強嘅大人，多謝你嗰日嘅鼓勵，希望你能夠好好過生活」。

聞Mo近况 感悲痛欲絕

Angus表示事發後第一次與阿Mo家人及So Ching見面，透露這段日子非常擔心So Ching，「看着她神情低落，只感到哽咽難言，知道她原來都在擔心我們，令我更痛心，唯有可以做的只有互相擁抱，給予大家力量」。

Angus透露當日聽到李牧師和家人交代阿Mo的情况和整個災難的詳細經過時，感到悲痛欲絕，大家情緒都非常激動，除了哭和互相扶持，做不了什麼，非常無助。最後大家一起為阿Mo禱告，他們最希望阿Mo能完全康復，一起繼續走下去，大家都很掛念他。

阿峯自責未能及時救阿Mo

另一名在演唱會受傷的張梓峯（阿峯）正休養，情况較反覆。他昨日在社交網上載與Mo父合照，表示意外發生近兩個月，他們正等待一個真相，並透露當見到Mo父一刻，內心好複雜，「覺得自己因為當時無能力再救Mo而充滿內疚，同時望住佢哋屋企人同So Ching心力交瘁嘅樣而覺得心痛，我好想同佢講一聲『對唔住，我當時救唔到阿Mo……』」。

阿峯稱每次想到阿Mo仍在醫院時，會再想起意外發生的情景，要閉上雙眼及低頭，調整呼吸，才可以令畫面暫時停下。他又提到最近每日治療，身體的痛楚令睡眠質素同精神都好差，但會繼續努力，並跟阿Mo說：「Mo，你要振作，我哋都好掛住你，好想陪住你！」