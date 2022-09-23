郭富城為寶貝女扮王子教舞步

石板街跳舞拍廣告

城城笑稱兩女做完功課最愛睇兒歌《Baby Shark》影片，而且遺傳他的創意和舞蹈感，喜歡自由發揮跳舞，「我會坐在一旁欣賞她們跳舞，有時會出手教舞步。大寶比較懂事，我集中跟她講解環保，因為二寶什麼都學家姐」。城城日前被發現在中環石板街跳舞，他透露為大型廣告拍攝，「主題是跟世界對話，我要單純靠肢體動作表達，沒有唱歌、說話，事前都花很多時間綵排，好耐未試過在街上跳兩日舞，都幾消耗體力，還觸動腳部舊患，始終石板街凹凸不平，跳起舞都有點難度」。

下月到內地拍戲

城城最近忙睇劇本，預計10月往內地拍電影，目標農曆年前回港過節。該片題材關於元宇宙愛情，會跟內地女演員談情，有別於近年主演的律政、警匪片，對他是新嘗試。拍親熱戲是否先問准太太方媛？他說：「這部戲沒有親熱場面，我拍戲沒有包袱，會按劇情需要去做。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com