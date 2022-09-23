精神奕奕中氣十足 胡楓獲頒「世界傑出華人藝術家大獎」

隔離10多天不覺悶

修哥稱個唱嘉賓重新度期，包括契仔張學友，「嘉賓方面交給主辦單位處理，我的工作是唱好歌，其實我不太想驚動他們，但他們好熱誠遷就幫忙，令我好感動，連我女婿都會從英國趕回來捧場」。他表示確診後收到來自各方的親友傳短訊慰問，感到窩心。他憶述患病後困在房間10多天，但非常適應隔離日子，食完西藥感疲倦便休息，睡醒後睇電視、唱歌及郁動打發時間，懂得調節，不覺好悶，「平時健康好重要，中招後康復好得快，不過食太多西藥不太好，現在食中藥，日常飲食保持清淡，盡量食有益食物，我好鍾意食生果，每天必食」。

「第七屆世界傑出華人藝術家大獎」公布修哥成為得獎者，他謙稱得獎感慚愧，「我只是個電影、電視工作者，對工作有熱誠及認真，這是最傑出的條件，但自覺不是傑出人才，有獎攞好汗顏，不過對我好有鼓勵，希望90歲後仍繼續努力」。

記者：鍾一虹

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