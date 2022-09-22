【開箱】《神探伽俐略 沉默的遊行》 福山雅治靠敏銳觀察揾真兇

原著暢銷逾千萬冊

《神探伽俐略 沉默的遊行》描述警視廳搜查一課刑警內海薰（柴咲幸飾）到大學找教授湯川學（福山雅治飾）幫助調查一宗命案；案發於4年前的小村鎮，擁天籟歌聲準備當歌手的高中女生並木佐織（川床明日香飾）離家後突然失蹤，4年後被發現陳屍在焚毁的破屋內。疑犯蓮沼寬一（村上淳飾）10多年前曾犯同類型案件，但當年他堅持不作供、不招認，即使控方有充足證據，也無法將他定罪。案件當年由湯川學大學同學草薙俊平（北村一輝飾）負責。蓮沼寬一再用相同方法脫罪，還到佐織家人面前稱遭他們誣告，要求賠償，令整個村鎮居民對司法制度失望，也痛恨疑兇。秋祭遊行當日，蓮沼寬一遭殺害。湯川學、內海薰及草薙俊天合力找出這兩宗相連案件的真相。

此片改編自東野圭吾的小說《沉默的遊行》，銷量1400萬冊。原著較多篇幅講述10多年前蓮沼寬一被控命案。今次電影版偏重找出殺害蓮沼寬一的真兇。蓮沼寬一死於破屋的密室內，因窒息致死，但身上沒任何掙扎的傷痕。秋祭遊行當天，每名疑犯都有不在場證據。破案難度高，但一如其他《神探伽利略》系列，懸疑感不強，如果觀眾期待湯川學利用科學揭開案件真相，可能未必滿足，因為相關情節只佔全片不足15分鐘，湯川學兩三下手勢就利用科學原理，破解蓮沼寬一的真正死因。《沉默的遊行》更多着墨於村鎮居民合力犯案的過程，以及從他們心境推敲出犯案動機，逐步還完真相。譬如佐織經營居酒屋的父母，一心想為女兒復仇，卻因食客不適而擱置行動。佐織男友後悔沒好好聆聽她最後的說話，佐織的音樂老師及師母也跟案件扯上關係。

「黃金組合」再現

此片賣點之一是福山雅治、柴咲幸及北村一輝這個「黃金組合」。有看日劇及兩齣電影版的觀眾，對他們不會陌生。今次在《沉默的遊行》3人扮演當年同一角色，外表成熟不少，但總算保養得宜。角色也各有成長。柴咲幸飾演的內海薰少了「傻大姐」感覺，雖然未稱得上優秀女警，但比以前的笨拙，今次顯得更嚴肅及冷靜。北村一輝飾演的草薙俊平，由於少女失蹤及被殺案的疑犯蓮沼寬一，是他多年前負責的案件，而且蓮沼寬一最終無罪釋放，因此草薙俊平非常自責，覺得當年若能將蓮沼寬一繩之以法，就不會出現之後的案件，所以對真相及家屬反應特別執著。福山雅治飾演的湯川學改變最少，依然沉醉於物理學，從不感情用事，並看透世情。他今次甫出場在研究小朋友玩的泡泡氣泡，為助舊同學草薙俊平解開心結，才會插手調查案件，亦全靠其敏銳觀察力，最後找出真兇。

配合宣傳播特備劇

為宣傳《沉默的遊行》，富士電視台本月17日推出特備劇《神探伽俐略 禁忌的魔術》，由福山雅治、北村一輝及《六本木Class》新木優子主演。該劇取材自東野圭吾2012年出版的短篇小說，並改編了單元故事《猛射》。劇中時間線設定在《沉默的遊行》4年之前，講述草薙調查獨立記者被殺案，死者房間的一條影片引發湯川學濃厚興趣。香港觀衆可透過myTV SUPER收看《禁忌的魔術》。

上映日期：9月22日