清空社交媒體帳戶 Jennie取消關注「泄密者」

黑客曾經透露，V與Jennie到濟州旅遊的照片，是由二人的共同朋友兼模特兒李柱亨（音譯）拍攝，網民猜測黑客透過入侵李柱亨的社交媒體帳戶或者雲端儲存裝置，非法取得照片，然後逐一公開。巧合的是，Jennie清空私人IG帳戶前一日，先取消關注李柱亨，似間接承認黑客之前所言。

國防部長稱無意改革兵役制度

提起V，他所屬男團BTS的服役問題一直備受爭議，有國會議員及釜山市長分別提出改革兵役制度，直接豁免BTS服役；早前亦有民意調查顯示，大部分受訪者贊成BTS以替代兵役方式，例如當公益兵來履行義務。韓國國防部部長前日在國會重申，目前無意改革兵役制度，亦不會擴大替代兵役的適用範圍，似為爭論一錘定音。