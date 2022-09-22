《王冠》佔Netflix十大收視兩席位

《眼鏡蛇道館5》蟬聯Netflix英語節目收視冠軍，《Fate：魔法學園傳奇2》以4896萬小時緊隨其後。英女王伊利沙伯二世本月8日逝世，享年96歲，不少王室迷重溫2016年首播的《王冠》第1季，並連續兩周打入全球十大收視榜，上周更以4079萬觀看小時佔季軍。故事時間軸集中1956至1963年的《王冠》第2季，上周亦重登10大，以1667萬小時位列第7。首兩季《王冠》由《登月第一人》嘉莉霍爾（Claire Foy）扮演年輕時的英女王，講述她結婚、喪父及繼任女王的人生經歷；第2季則涵蓋蘇伊士運河危機、首相麥美倫下台，與美國總統甘迺迪夫婦見面，以及愛德華王子出生等。第3及第4季則講述英女王的中年時期，並改由金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）主演，有機會在未來一周亦會重登十大收視榜。至於最後兩季則描述英女王晚年，由《哈利波特》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）取代奧莉菲亞高文演出，據悉第6季仍在拍攝中，早前有消息指第5季將於今年11月上架，但確實日期未定。

《毒梟聖徒》擊敗《非常律師》登頂

Netflix非英語節目收視方面，韓劇《非常律師禹英禑》雄霸冠軍約兩個月終退位讓賢，9月9日首播的韓劇《毒梟聖徒》，繼上架3天登上收視榜第5位後，上周以6265萬觀看小時登頂。韓劇亦在非英語節目十大收視中10佔其4，除了《毒》劇稱冠，《非常律師》排第4位，《小女子》和《還魂》則位列第9及第10。

英女王國葬直播2700萬人收看

提起英女王，其國葬儀式本月19日舉行，英國多家電視台直播， 據報最高收視在靈柩移離西敏寺一刻，約2700萬人收看。BBC從當地時間早上8時開始直播到下午5點半告終，據悉錄得1800萬人收看，亦是最高收視頻道。ITV和Sky News各有450萬及70萬觀衆睇直播。不過上述數字不包括數碼平台，據Sky公布的數字，該台連直播及新聞網站的跨平台收視錄得1240萬。若計算全英所有平台，平均約2620萬觀衆收看。

《龍之家族》收視再升

另一方面，有線頻道HBO前日亦公布了《權力遊戲》前傳《龍之家族》第5集在美國的收視，據報比第4集多出3個百分點，到目前為止首季每集跨平台平均有2900萬觀衆收看。