Ben Sir與ViuTV開電視傾合作 發展網上教育平台開拓「水路」

否認與無綫不歡而散

是否跟無綫不歡而散？Ben Sir否認，稱雙方沒不和，「只是在一間學校畢業了，始終都要離開。（可有獲斟續約？）有傾過，但大家都很明白事理，只是我想下山，亦非報道所指的挽留不遂。如有合適的工作都會合作。（收入有否減少？）都是差不多，反而多了時間發展網上教育平台，開拓多一條『水路』，而且收入穩定，有空間創作」。

崔碧珈恭喜吳浩康榮升爸爸

崔碧珈表示是電影主角福山雅治的粉絲，覺得對方很靚仔，今次專誠來捧場。她說喜歡看懸疑電影，但不能太血腥和驚嚇，反而自己拍就OK，還覺得幾正，「之前試過拍戲全身血都不怕，因知道是假的」。她透露稍後到巴黎出席時裝周，是兩個月內第二次到當地，上次是為電影配音，今次會逗留7日，希望有時間購物。可擔心當地治安？她稱去過巴黎逾百次，因以前在英國讀書，逢周末便過去，所以很熟悉，不擔心。談到舊愛吳浩康榮升爸爸？崔碧珈說：「我覺得生小朋友是要恭喜的，最緊要母子平安。（會否傳短訊祝賀？）絕對沒有，已很久沒聯絡。」

記者：陳釗