【開箱】《命懸2000呎》 網紅賣命呃Like死不足惜？

求生變求死的轉折

《殺手錦標賽》英國導演史葛曼（Scott Mann）自編自導新片《命懸2000呎》，講述愛玩極限運動的碧姬（姬絲卡露蓮嘉莉飾）因目睹丈夫阿丹（米遜古定飾）失足墮崖身亡，精神大受打擊，透過酒精和藥物來麻醉自己。事隔51個星期後，仍然無法擺脫喪夫之痛，直至好友亨特（維珍妮亞葛娜飾）邀她一起攀登2000呎高的B-67電視塔，認為面對恐懼，才能克服恐懼。碧姬幾經考慮終於答應，當二人爬到塔尖，梯子突然鬆塌，滯留狹小空間，在無去路亦無救兵的絕境下，她們只能善用身上僅餘物資，在絕望中掙扎求存。

《命懸2000呎》節奏明快，開場一幕已交代碧姬、阿丹和亨特三人一起攀岩，結果釀成男方意外墮崖身亡的慘劇，過程雖短促但驚險，令人聯想起奧斯卡得獎紀錄片《赤手登峰》。導演沒有讓女主角沉淪太久，開場10分鐘後，碧姬已跟亨特來到電視塔下，準備透過另一場冒險來重新振作。攀塔過程出乎意料的順利，全因危機早已埋伏在塔尖。亨特率先爬上頂點，並未為意梯子因日久失修而倒塌，緊隨其後的碧姬幾乎墮落2000呎塔底，構成這場意外發生的原因，某程度跟亨特的粗心大意有關。首先，身為網絡KOL的她一邊駕車一邊開直播，希望吸引更多網民收看攀塔過程，結果一不留神，險遭從旁駛至的巨型貨櫃車撞斃；其次，當二人來到塔下，亨特未有詳細檢查電視塔的安全度，便一口氣向上爬，最後螺絲鬆脫、梯子倒塌，她難辭其咎。

二人滯留塔尖，手機無法接收信號，叫天不應叫地不聞；原本帶備無人機拍片，又因電池不足而無法飛返旅館求救。她倆在塔尖的工具箱內，發現一具望遠鏡和只有一顆可以發射煙火彈的信號槍，求生機會只得一次，究竟二人能否把握？

回想碧姬答允攀塔的原因，一是為了克服喪夫之痛，二是為悼念對方而把骨灰帶到塔尖撒下。表面上，碧姬兩個願望都實現了，可是她發現一件比喪夫更糟糕的事，就是亨特曾跟阿丹有過一夜情，而且是在婚禮舉行前4個月。在此絕望境地，碧姬由求生變成求死，是劇本第一個出色的轉折位；結局前另一「扭橋」更是出人意表，是否合理則見仁見智，至少戲劇效果相當震撼。

配合電腦特效營造實感

身兼導演和編劇的史葛曼，刻意借本片批評KOL的「玩命文化」，亨特攀塔前獲300網民「讚好」已沾沾自喜，遇事後留言求救卻不獲回覆，是她太天真還是網民太絕情？反觀碧姬跟父親鬧翻，但當女兒有事，他即挺身而出。對於以生命去「呃Like」的網紅來說，本片不啻是一場震撼教育。

觀眾的恐懼源於場景的真實，現存加州的B-67電視塔是美國第四高的建築物，電影當然並非實地取景，而是戶外搭建塔尖部分，配合綠幕和電腦特效而成，製作成本雖低，但效果相當不俗，無論是亨特游繩到塔尖下的鑊形天線取回物資，抑或碧姬險因梯子螺絲鬆脫而墮落地面，氣氛營造與官能刺激都很出色，觀眾應該甘心受騙。

上映日期：9月15日