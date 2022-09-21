加拿大總理杜魯多任命 金球視后吳珊卓現身英女王國葬

不少網民看到一身黑色素服的吳珊卓，出席英女王國葬都表示詫異，有網民在社交網提到「只有我看到抑或吳珊卓真的有出席女王葬禮？」

在加拿大渥太華出生的吳珊卓，是韓裔移民第2代，在荷李活發展多年的她同時擁有美籍。今年6月，獲政府頒授加拿大勳章，據悉此勳章為英女王於1967年設立，旨在表揚「有傑出成就、為國家服務和為社會奉獻」的英聯邦加拿大人民，為加國第2最高的平民榮譽。當時讚揚吳珊卓的演藝事業不論在舞台劇、電影及電視各方面都有難忘表現。吳珊卓在美劇《醫人當自強》由首季演到第10季才離開，是其打響知名度的重要作品，並贏過金球獎電視劇最佳女配角。其後伙拍祖迪高瑪（Jodie Comer）演出BBC劇集《獨行殺姬》，更見事業高峰，並成為金球獎首名韓裔視后；她亦13次獲艾美獎提名，以及四度贏得演員公會（SAG）獎項。2019年，更獲《時代》雜誌選為全球百大最具影響力人物之一。

其實吳珊卓並非唯一演藝人出席英女王國葬儀式，英國處境劇《窺男誌》（Peep Show）女星蘇菲雲高文（Sophie Winkleman），因為嫁了給英女王堂弟根德王子邁克爾的兒子溫莎勳爵（Lord Frederick Windsor），所以也在親友席。另外，探索頻道真人騷《人在野》主持比爾基里斯（Bear Grylls），亦以英國童軍總會總領袖身分出席國葬儀式。至於跟吳珊卓一起出席葬禮的加拿大代表團成員，則包括奧運游泳冠軍Mark Tewksbury及音樂家Gregory Charles等。

不過加拿大總理杜魯多出席國葬儀式前，被指於周六晚（17日）在酒店大堂，在Gregory Charles的琴聲伴奏下，高唱Queen樂隊名曲《Bohemian Rhapsody》，部分王室粉絲認為在英國哀悼期間，他如此高歌，似欠尊重。據報杜魯多的唱歌片段在網上瘋傳，之後他再露面時曾被民衆喝倒彩。總理辦公室其後回應傳媒表示，杜魯多當時晚飯後跟加國代表團成員聚會，對女王無不敬之意。

艾頓莊難忘與女王共舞

另外，英國「萬人迷」前球星碧咸（David Beckham）上周排隊13小時才能進入西敏廳向英女王的靈柩致哀，其長子布魯克林（Brooklyn Beckham）同一天卻由太太妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）在社交網上載相擁入睡的照片，直到前日他才在Instagram貼出英女王的照片悼念。布魯克林的契爺艾頓莊（Elton John）亦於前日在社交網上載不同時期跟英女王會面的照片，提及多次受勳和三度在女王登基紀念演出，艾頓莊表示最難忘是公衆看不到的一面，他曾在溫莎堡與女王在《Rock Around the Clock》音樂下共舞，親身感受到她的睿智、暖意和幽默，將會非常想念她。