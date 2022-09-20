自傳新片膺多倫多影展觀眾選擇大獎 史匹堡有機會三奪奧斯卡

多倫多影展前日公布得獎名單，《The Fabelmans》贏得觀眾選擇大獎。莎拉保利（Sarah Polley）演而優則導的《Women Talking》及丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out Mystery）分佔亞季。

新片回顧童年

《The Fabelmans》早前在多倫多影展舉行世界首映後，觀衆報以熱烈掌聲及喝彩。當時史匹堡給大會發放的聲明中表示，很高興把新片帶到多倫多影展，並稱那是他執導以來最個人的一齣作品，加上在影展受大家歡迎，感到非常難忘。該片集合《斷背山》米雪威廉絲（Michelle Williams）、《陽光小小姐》保羅丹奴（Paul Dano）及《索爆高低戀》薛夫洛根（Seth Rogen）主演，《鐵血戰士：血獸進化》19歲男星基比爾拉貝（Gabriel LaBelle）的角色Sammy代表了史匹堡青年時期。故事講述Sammy在亞利桑那州度過童年生活，以及後來如何愛上電影製作的經歷，保羅丹奴和米雪威廉絲則扮演Sammy父母。

多倫多影展1978年成立觀眾選擇大獎，過去20年有5部得獎作品最後贏得奧斯卡最佳電影。以過去10年為例，觀眾選擇大獎得主分別是《失戀自作業》、《被奪走的12年》、《解碼遊戲》、《抖室》、《星聲夢裡人》、《廣告牌殺人事件》、《綠簿旅友》、《陽光兔仔兵》、《浪跡天地》及去年的《貝爾法斯特》，全部有份角逐奧斯卡最佳電影;其中《被奪走的12年》、《綠簿旅友》及《浪跡天地》最後更掄元。另外，近10年贏得奧斯卡最佳電影的《Argo救參任務》、《焦點追擊》及《上流寄生族》，亦曾在多倫多影展打入觀眾選擇大獎三甲，所以不少電影業界看好史匹堡半自傳電影《The Fabelmans》可殺入奧斯卡。史匹堡先後8次獲提名最佳導演，包括今年以《西城故事》入圍，並憑《舒特拉的名單》和《雷霆救兵》分別在1994年及1999年贏得奧斯卡最佳導演，明年很大機會憑《The Fabelmans》第九度入圍，甚至三度得獎。