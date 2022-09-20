無罩買旗認衰 不屑被嘲出手低 陳敏之反駁：捐1000萬都會有人鬧

記者：陳釗

攝影：劉永銳

陳敏之昨日聯同陳煒（煒哥）與江嘉敏等出席劇集《黯夜守護者》宣傳活動，席間眾人大玩遊戲，尾聲時，監製代表劇組送上簽滿名的心意卡和一束鮮花賀煒哥快將結婚，令她驚喜萬分，感動到眼濕濕。

籲評論別人前先自我檢討

陳敏之未受被批假善心一事影響心情，玩遊戲時相當投入，受訪時提到被網民力數她買旗三宗罪，她稱畢業於東華三院學校，當時見師妹在賣旗，覺得對方很乖、很sweet，於是便隨手拍，「我知我對住她不戴口罩是不對的，下次會小心留意，但我原意是想呼籲大家做多些善事，沒想到那麼複雜」。

對於被指捐10元出手低，陳敏之表示平日都是用電子支付，車內只得10元紙幣，並說：「就算我捐100蚊、500蚊都會有人鬧，甚至捐1000萬，不喜歡我的人都是會鬧，說你造作。大家評論別人前，首先問問自己有否做到先，我希望這個社會平和一點，做多些有建設、有營養的事。」

煒哥未料獲公開祝賀

快將成為醫生太太的煒哥承認沒想過劇集最後一個宣傳，大家公開祝賀她，驚喜又感動。談到婚期在即，煒哥稱要開始着緊婚禮事宜，但婚紗仍未做好，未有得試，所以還未有披嫁衣的感覺。她正忙於拍電影《無間一戰》，又要籌備婚禮，可擔心壓力大影響皮膚？煒哥笑稱深層護理應該沒時間做，只能弄頭髮和指甲，「我昨（前）日開工都開到凌晨4時，只得結婚那天有假放，會分兩日食飯，分別跟屋企人和朋友」。

問到新片拍攝進度？煒哥稱前日在無預警下拍完一場爆炸場面，雖然是後期CG，但都要做反應，她說：「場戲講我攞車時突然爆炸，整個人向後飛，地上只得一張榻榻米，因為多一張會穿崩，我助手最擔心，不停叮囑我小心一點，擔心我在婚禮前受傷。」

江嘉敏被批作狀扮後生趕客

近年獲公司力捧的江嘉敏一劇接一劇，近日因作息不定時和飲食不健康，導致皮膚毛囊閉塞，臉部及上半身生滿粒粒。她稱情况維持了一兩個月，開工時臉部可靠化妝遮蓋，之前拍畢《黃金萬両》，即刻看醫生，「沒有講什麼時候才能康復，暫時服用抗生素和搽藥膏，相信醫生能處理到的，趁現在不用開工，好好休息一下，調理身體」。

江嘉敏在《黯夜守護者》飾演少女，被網民狠批聲音作狀兼扮後生，很趕客，她自言沒有看報道，強調是切合角色，「劇中對住媽咪（陳敏之）和開live是兩個不同的語氣，沒有因網民抨擊不開心」。 江嘉敏稱扮演學生不覺吃力，因外形和服裝穿搭都幫了她，她只着重演技方面；「媽媽」陳敏之力撐江嘉敏演得很舒服和可愛。

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