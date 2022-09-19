《律戰江湖》結局收視13.7%登頂 李鍾碩以暴制暴 潤娥慘死 爛尾捱轟

文：蘇珮欣

《律戰江湖》是李鍾碩退伍後相隔3年再次擔正的劇集，講述三流律師李鍾碩與護士潤娥婚後生活平靜，直到扮演九川巿長金柱憲委託李鍾碩為兇殺案辯護，調查期間李被指是惡名昭彰的騙徒「大老鼠」，於是誓要調查真相及對抗惡勢力。香港觀衆可透過影視串流平台Disney+收看《律》劇。

今年韓劇收視季軍

《律戰江湖》憑口碑收視節節上升，前晚播出第16集大結局，錄得13.7%，較上集升1.4個百分點，成為全劇最佳成績，並躋身韓國今年度最高收視劇集季軍。《非常律師禹英禑》以17.5%稱冠，14.5%《我們的藍調時光》緊隨其後。第4至10位順次為12%《Again My Life》、11.6%《社內相親》、11.5%《二十五，二十一》、10.7%《為何是吳秀才》、10.3%《Show Window：女王之家》、10%《軍檢察官多伯曼》及9.7%《婚詞離曲3》。

同時段全線劇集下跌

受《律戰江湖》播大結局影響，同時段劇集收視全線下跌。SBS《今日的網漫》前晚同樣播出第16集大結局，僅錄得1.6%，較上集跌0.8個百分點。tvN《小女子》前晚播第5集，跌0.2個百分點至7%。JTBC《模範刑警2》第15集收視5.2%，跌0.7個百分點。

《律戰江湖》以全劇高位作結，可惜劇情被觀眾批評爛尾。李鍾碩在最後一集為打倒金柱憲，與他競逐新一屆巿長，李鍾碩以輕微票數之差落敗。潤娥受化學工廠流出的輻射污水感染，患上急性淋巴癌末期。潤娥以受害人身分，揭發金柱憲惡行，金柱憲妻子也大義滅親，但還是因證據不足，金柱憲無罪釋放。潤娥病逝後，李鍾碩覺得無法用法律制裁金柱憲，選擇以惡制惡，將輻射污水注滿金柱憲的泳池，讓他受感染吐血身亡。

許多觀眾不滿潤娥被「賜死」，又稱結局最後5分鐘才匆匆交代金柱憲被李鍾碩「私了」，以及其他角色的結局。不過最後一集仍有不少情節未交代，如前幾集被殺的證人洪智熙，屍身仍未尋回，兇手也沒受懲罰。金柱憲為承繼巨額遺產而殺害化學工廠姜會長，後者的獨子是精神病患連環殺人犯，已潛逃美國，李鍾碩原打算找他出來，阻止金柱憲承繼遺產，最終兒子沒現身，角色也不了了之。另外，結局也沒交代李鍾碩如何找到金柱憲收藏的贓款等。

由於結局留下不少未解疑團，外界猜測《律戰江湖》會否開拍續集，MBC電視台昨表示言之尚早。李鍾碩相隔多年再次拍劇，他稱感受頗深，並感謝支持該劇的所有粉絲。緊接《律戰江湖》本周五（23日）會播出《鬼怪》陸星材主演的《匙來勝利組》。