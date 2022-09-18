【開箱】《荒野謎屍》 家暴加兇案純愛電影

自力更生「小孤女」

《荒野謎屍》講述1969年位於北卡羅萊納州的沼澤區，獨居在木屋的少女Kya，與世隔絕，被小鎮市民戲稱為「沼澤女孩」，而且不被接納。美式足球員Chase倒斃在沼澤邊的瞭望塔之下，Kya被列為殺人疑兇，鎮上議論紛紛，好心律師Tom為她辯護，並揭開其悲慘過去。

此片在審訊之間加插回憶片段，Kya在家中年紀最幼，母親不堪丈夫虐待，最先離家出走，後來兄姊亦陸續離開，最終連酗酒又暴力的父親也棄她在沼澤深處木屋，獨自遠去。年僅7歲的Kya自力更生，靠挖青口賣給附近經營雜貨店的James和Mabel夫婦換取生活所需，兩人曾鼓勵她上學，卻在返學當天遭同學排擠，結果還是回到沼澤家裏，與外界割席。

Kya遺世獨立，熟悉沼澤大自然的一切生物，而且深具繪畫天分，把一草一木與所有動物都用畫筆記下來，吸引了中學生Tate的注意。兩人由朋友發展成戀人，Tate更教會她讀書寫字。但當他升讀大學，承諾會在美國國慶當天回去探望Kya，最終食言。繼家人遠去，Kya再嘗被抛棄的切膚之痛。沒多久Kya認識了Chase並成為一對，但當知道對方原來早有未婚妻，Kya決定一刀兩斷，Chase卻糾纏不休，此時Tate回到鎮上，向Kya道歉及懺悔，欲重修舊好；到底Kya是否殺Chase真兇，還是另有其人？

原著暢銷 樂壇天后獻聲

此片幕後陣容不弱，Delia Owens撰寫的原著小說賣出超過1200萬本，曾雄踞《紐約時報》暢銷書榜，金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）擔任監製，拍過Netflix電影《初賽》的奧莉花紐曼（Olivia Newman）執導。美國樂壇天后Taylor Swift是原著粉絲，電影還未正式開鏡，她已寫下及主唱《Carolina》這首主題曲。扮演Kya的英國女星黛絲艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones），兩年前憑迷你影集《正常人》（Normal People）嶄露頭角，獲BAFTA電視及金球獎提名最佳女主角，雖鎩羽而回，卻打響了知名度。早前在Disney+播出的《天堂的旗幟下》，她亦有份擔正。扮演Tate的泰萊尊史密夫（Taylor John Smith），演出過HBO劇集《利器》，飾演Chase的夏里斯狄堅遜（Harris Dickinson）則是電影《皇家特工：第一任務》演員之一，都是新一代有前途的演員。

《荒野謎屍》在路易斯安那州新奧爾良及霍馬取景，拍出美國南方的自然美景、不過全片平鋪直敘，欠缺懸疑感，以迷離兇案而言，到結局揭開真兇，顯得毫無說服力；就算黛絲艾加鍾斯演得多落力，也難給觀衆共鳴。不知道有多少觀衆看過原著小說才入場，單從電影而言，以上世紀五六十年代美國南方為背景，對於種族和階級歧視等問題似乎太輕描淡寫，譬如經營雜貨店的非裔James夫婦和警察之間，是否太過「和平」？James夫婦憐惜Kya，幫忙卻點到即止；7歲女孩獨居荒野，政府或社福部門不聞不問，任由她在沼澤叢林放養？另外，主線集中在Kya與兩個男孩的感情瓜葛，Tate升學後音信全無，再見Kya表示悔意，她亦瞬間接受，其實他對Kya的傷害不會比Chase少，片中也着墨不深。難怪不少影評人指此片像美國言情小說作家史派克（Nicholas Sparks）作品改編的兇案版純愛電影，史派克共超過10本小說搬上大銀幕，較著名的包括《忘了、忘不了》、《一樽濃情》等電影。上映日期：9月15日