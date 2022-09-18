男友Mark臨危受命任MV男主角 鄧紫棋嘔心瀝血打造《啓示錄》

G.E.M.表示新碟圍着一個主題，就是愛，7首歌是致天堂的信，另外7首是天堂的回信，由自身作出發點，透過歌曲表達對愛的尋求、疑問，以及關於愛的啟示。為了專心打造專輯，G.E.M.之前閉關半年。

上海爆疫影響拍攝計劃

問到這半年的感受？G.E.M.說：「實在太嘔心瀝血！」她笑稱起初沒想到要閉關半年，原本計劃4月底便能帶着新專輯跟大家見面，但當時上海爆發疫情，影響了整個拍攝計劃，「情况很慘烈，不只拍攝進度受影響，連已拍了一半的MV男主角也因疫情和各方面原因，不能再回上海拍攝，所以要臨時換角兼重新拍攝，真的很崩潰。覺得自己跟不上原本安排的進度，當刻有種人算不如天算的感覺，有少少氣餒，心想怎麼辦？是否定了太大的目標給自己？但從未想過放棄」。

為專輯閉關半年零收入

G.E.M.笑言當提出閉關半年的想法時，反而是身邊團隊最不明白，「他們雖然支持，但又覺得我是否真的那麼長時間不掙錢？是否傻了？」她自覺閉關是重要的，若不是全副精力擺在專輯上，其間又接其他工作的話，會影響質素，「因我知這件事有多複雜，不止造14首歌，而是我寫了一個劇本要拍，如再接其他工作，我無法確保每個環節都完美」。可有計過今次閉關損失了多少？G.E.M.表示損失了大半年掙錢的時間，一蚊都沒掙過，還不斷花錢，「我初時沒想得那麼仔細，純粹想專心做好專輯，直至要重拍等很多問題出現，帳單又來到我面前，令我首次感受到有財政壓力。不過，見到成果很開心，滿足感是前所未有那麼大」。

MV故事擬拍電影 讚男友值100分

G.E.M.今次一人身兼多職，除作曲、作詞外，還為14集「音樂連續劇」MV首次擔任編劇和監製。她稱原本沒想過要當編劇，覺得還是交給專業人士，但後來發覺沒人比她更了解每首歌想帶出的信息，於是便踏上編劇之路，「大壓力呀，經常睡不着，早上五六點才睡，要每日吃一包薯片減壓，搞到長滿暗瘡」。她透露有想過將MV的故事拍成電影，但不會由自己執導，自覺暫時未有這能力，「我已寫小說版，如真的成功寫到，將來再演變為電影版會比較易」。

今次MV中另一亮點是G.E.M.與男友Mark情侶檔上陣。G.E.M.解釋並非特意找Mark演出，該角色原本是李治廷的，但後者因疫情關係臨時來不到，於是Mark便義氣幫手，「事緣我首先找了孫晨竣代替原本男主角的角色，但另一塊心頭大石（男配角）怎麼辦，當時我完全找不到人選，因很多藝人朋友都不在上海，於是叫Mark頂上」。G.E.M.笑稱Mark當初耍手擰頭，因他有鏡頭恐懼症，「他說千萬不要，會拖累我，之後我懇求他說，你不拍才是真正拖累我，他才答應。（給對方演出多少分？）我覺得在僅有的情况下，他已值100分了」。

懂面對言語暴力 未到百毒不侵

談到專輯其中一個創作靈感來自網暴，G.E.M.稱想表達的不止網暴，還有言語暴力，無論在家中、學校還是在辦公室都會遇到，「我想帶出一個信息，是不要小看一句說話，大家都知打人不對，但用言語去傷害人都是另一層面的傷害」。作為過來人的她，是否已百毒不侵？G.E.M.說：「比以前好了很多，懂得調節，但都不是完全百毒不侵，因言語真的很有殺傷力，等於你用玩具刀插自己，可能沒有真刀那麼痛，但插100吓都會痛。」

記者：陳釗

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