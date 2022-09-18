獲張敬軒讚唱歌好聽 魏浚笙秘密練兵準備攻樂壇

軒仔爆金牌導演想識Jeffrey

軒仔稱將濕身場面交給Jeffrey。Jeffrey表示為騷肌做準備，免得出醜。有指Jeffrey體能似比軒仔優勝，軒仔即反駁：「邊度睇得出？我都食過夜粥，家傭『遮遮』煮的。事實劇組人員大部分30歲以下，個個年輕力壯，未拍已好開心，好有士氣。」首次拍電影的Jeffrey感興奮，「我好喜歡角色，背對白時都覺得好搞笑」。

軒仔對Jeffrey讚不絕口，看好他有望問鼎新人獎，「電影圍讀時，他已很有節奏感，角色似度身訂做。之前在私人場合聽他唱《春秋》，很好聽，若他進軍樂壇無得頂，這個年代，新一代不一定要簽大公司，可以自由選擇如何發展，有好多發揮。近日有金牌導演向我提出想認識他」。Jeffrey感激軒仔提攜，承諾要請食飯以表謝意。

手腳不協調 跳唱機會低

另外，Jeffrey前晚一身熒光粉紅打扮出席品牌活動，獲大批粉絲到場支持，大讚他靚仔有型，他識做微笑揮手又派心心。Jeffrey透露有意進軍樂壇，正跟老師學唱歌，已秘密練兵約8個月，亦打算徵詢好友呂爵安（Edan）意見。他自爆喜歡林宥嘉的歌，但未敢視對方為目標。會否做跳唱歌手？他不排除這個可能，但機會極低，因他有少少手腳不協調；希望加緊努力訓練，做到心目中想做，但暫時未想跳唱。

記者：鍾一虹、林蘊兒

攝影：劉永銳

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