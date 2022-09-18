透視裝搶盡風頭 預告明年紅館開騷 鄭秀文自認體能fit爆能應付25場

鄭秀文（Sammi）壓軸出場，穿上斗篷設計大褸內襯透視上衣，如模特兒上身繞場數圈給傳媒拍照，心情大好勁風騷，又大讚身上粉紅褸似演唱會歌衫有華麗感覺。Sammi上月正式踏入50歲，稱7日慶祝活動已感足夠，又放肆地大飲大食，現在要重回健康生活模式和工作。

忙籌備新歌傾電影計劃

Sammi透露工作大計說：「最近籌備新歌和傾電影計劃，同時有入紙申請紅館演唱會檔期，正排期中，希望2023年做到，應該好快會知結果，我很樂觀。這一年對我意義好大，因為我今年50歲，很有紀念價值。」

問到是否可以開足50場？Sammi笑言驚沒有那麼多人捧場。如開25場是否可以？她說：「等到時才想，但我體能好好，應該應付到25場，跟10年前的自己沒有分別。」她透露一星期後便出發到歐洲工作，會逗留數天，因要趕返港工作，所以不能多留幾日趁機旅行。

蔡思韵穿超過4吋高跟鞋變成高人一族，她表示平日少穿粉紅色，打扮以舒適和符合自己個性為主，但間中也會貪新鮮試新事物。問到怕不怕會高過男友劉俊謙？她稱身高170cm，男友則有180cm，對身高有自信，即使與男友同場，她也不用刻意避著高跟鞋。她見同場魏浚笙穿粉紅色很有型，且近年時裝趨勢走中性路線，估計男友也敢嘗試。

蔡思韵不介意為角色剃光頭

蔡思韵覺得作為演員應接受跟平日不同的自己，勇於挑戰不同風格和角色，所以她早前剪短髮出席電影金像獎頒獎禮，想一改之前長髮斯文形象，稍後拍戲可為角色再剪短，甚至不介意剃光頭，「所謂人一世物一世，應該要去試，例如演患重症病人，要我剷青或剃光頭也可以」。

沈月Hilary搶鏡 湯令山拖女友放閃

品牌派對上，遺傳媽咪邱淑貞優良基因的沈月穿著露肩閃片短裙，性感養眼；另一星二代Hilary同樣搶鏡，身穿的露背裝展現型格一面。同場樂壇新勢力湯令山與女友鄧凱文拍拖登場，甜爆合照放閃。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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