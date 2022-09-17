【開箱】《木偶奇遇記》 經典再造談何容易

《阿甘正傳》班底重組

真人版《木偶奇遇記》改編自1940年迪士尼同名動畫，由《阿甘正傳》導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）自編自導，亦是繼《北極快車》相隔18年再跟金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）合作，後者飾演老木匠蓋比特，跟電腦CG製作的小木偶皮諾丘演繹父子情誼。台前幕後陣容強勁，故事亦算忠於原著，很難想像影評人不賣帳，到底問題出在哪裏？

新片講述老木匠蓋比特（湯漢斯飾）為了彌補喪子之痛，於是創造小木偶皮諾丘（班傑明伊雲安斯禾夫聲演）作伴，並向流星許願，望他成為「愛的替身」，結果藍仙女（辛菲亞艾利和飾）出現，助他達成夢想。木偶身形雖小，卻擁有巨大的好奇心，某日離家探索世界，結果一去不返，蓋比特遍尋不獲，既擔心又傷心，展現無私父愛；渴望成為真正男孩的皮諾丘，最終戰勝壞蛋，展開勇敢、真誠又無私的寶貴人生。

黑人歌星扮藍仙女

電影跟動畫的最大分別，就是皮諾丘通過藍仙女的人性考驗後，木偶最終並沒有變成人類，只靠《斯諾登風暴》祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）聲演蟋蟀占美利的旁白：「皮諾丘和任何真正男孩一樣真實。」輕輕帶過兩者分別，同時呼應木匠在片首對木偶說過「幾乎是真正的男孩」的對白。問題是結局改動了，卻未為故事帶來太大驚喜，也不見得劇力有何提升，反而令人覺得「為改而改」，此一舉之嫌。

《木偶奇遇記》經典再造之餘，同時緊貼時代步伐，片中藍仙女改由《賊眉賊眼大酒店》黑人女星兼格林美得獎歌手辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）飾演，令到新片未上架，已惹來「政治正確」爭議，加上配角如村校老師等全面配合「有色人種化」，或者正是新片評分急跌的主因。且看《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）重拍並於今年12月在影視串流平台Netflix上架的全新動畫版《木偶奇遇記》會否重蹈覆轍。

金曲喚起集體回憶

跟傳統迪士尼動畫如《獅子王》一樣，《木偶奇遇記》都是講述小主角在成長過程中尋找自我的感人故事，對於年幼觀眾來說，也許仍有一定啟發性。至於成年影迷的看點，可以瞄準新片特技，戲中皮諾丘由電腦CG製作而成，加上《睡魔》童星班傑明伊雲安斯禾夫（Benjamin Evan Ainsworth）配音，無論動作、表情和對白都栩栩如生。從技術層面比較，可能比同一製作班底的《美女與野獸》還要出色，值得一讚。

另一方面，《木偶奇遇記》以音樂劇形式呈現，戲中出現多首歌曲，包括壓軸登場的動畫經典主題曲《When You Wish Upon The Star》，對於資深影迷來說，歌曲前奏一響起，集體回憶即在腦中湧現，不是不令人感動的。