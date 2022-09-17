黑客趁Blackpink出碟公開親暱合照贈興 Jennie防彈V甜蜜遊濟州

文：蘇珮欣

早前有傳黑客透過非法手段，竊取Jennie手機或雲端帳戶資料，從而取得她的私密照片，並先後公開她跟BTS成員V在電梯甚至寓所門口的自拍照。黑客表示二人公開承認拍拖，否則繼續放相。不過，雙方所屬事務所一直保持緘默，拒絕承認或否認戀情，令緋聞愈傳愈烈。

證明「同車」合照屬實

黑客趁Blackpink昨日出碟，再度公開Jennie與V到濟州旅行的合照，包括二人同遊動物園，並模仿身邊一對白色鸚鵡親吻額頭的照片，又站在佛像前雙手合十，感覺跟普通情侶無異。值得一提的是，今年5月有網民公開Jennie與V自駕遊濟州的「同車」合照，當時雙方粉絲均認定照片是電腦合成。直至黑客公開二人合照，V一身打扮正好跟當日網傳照片雷同。

昨日有韓媒報道，Blackpink日前在首爾聖水洞舉行新碟的私人試聽派對，僅邀請圈中好友出席，當中包括韓國演員、歌手及名人，為免新歌外泄，保安非常嚴密，就連明星的經理人亦禁止入場。V以男友身分亮相，韓媒指二人戀情早已是圈中公開秘密。

市民贊成BTS替代兵役

Jennie與V再有親密拍拖照片流傳，卻對Blackpink新碟《Born Pink》銷情毫無影響，據韓國唱片銷售網站Hanteo資料顯示，截至昨日下午7時止，《Born Pink》已售出超過100萬張，而主打歌《Shut Down》MV中午透過YouTube上架，短短8小時已錄得超過2600萬次點擊，反應理想。

提起BTS，成員應否服兵役的問題一直備受外界關注。最近有韓媒委託調查機構訪問3004名巿民，是否同意BTS以替代兵役方式，代替一般兵役，結果超過一半（59.8%）受訪者贊成BTS成員在毋須免除兵役的情况下，改以替代兵役方式，例如當公益兵來履行義務。