「喱DAO女團」改3人成軍 杜汶澤追究違約候選人

韓國集訓 下月出道

團隊經過多番考慮後，決定「喱DAO女團」最終人數為3人。廖樂兒、Hazelle與Summer在韓國展開一系列排舞、練歌等專業訓練，之後會在當地拍攝首支跳舞單曲MV，下月正式出道。3名成員近日為新歌錄音，Hazelle表示第一次入錄音室感覺新鮮，慶幸一切順利，比預期更早完成。之後準備拍MV，每人安排不同造型，令她好期待。廖樂兒對即將拍MV感興奮，她說每天學到不同新東西，她們好努力夾齊舞步，展現團隊感覺，希望拍攝後還會有無限次機會。Summer亦說好期待拍MV，因MV裏有很多不同場景，希望一切順利。

娛樂組