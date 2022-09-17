演唱會尾場觀眾大叫除褲 小肥自評85分「比預期喊得少」

「去每間公司都大震動」

唱完《負親》後，小肥稱這首歌是當年爸爸離世後，火火為他寫的歌，近年除有很多身邊人突然離世，亦有很多人離開香港，他希望大家要珍惜眼前所有的東西。唱到《觸景傷城》，小肥終按捺不住情緒在台上流淚，他表示入行至今經歷很多風風雨雨，不知為何去每一間公司都會大震動，可能他是地震的根源，但又發現身邊有很多同路人會感動，「希望大家都頂住，你們撐我時，我都撐你們」。演唱會尾聲，嘉賓陳柏宇即興再次上台，與小肥合唱《寵物》。小肥最後encore一曲《廢柴》為演唱會畫上句號。

小肥完騷受訪，笑稱開兩場足夠了，因這兩晚已豁出所有，很佩服有些歌手可連開幾場，要向他們學習。給自己表現多少分？小肥認為大概85分，仍有些少甩漏和錯誤。談到台上激動流淚？他表示歌單上很多歌都搞喊自己，雖喊出來抒發情緒是好的，但又會影響演出，不過已比預期喊少了。可有計劃開Part 2，或到更大場地開騷？小肥說要看老闆，他當然想開，可以比今次做得更好，又高呼完騷後最想打邊爐和游水。

記者：陳釗