釗峰教《就是青春》學員克服發台瘟 陳柏宇做心理輔導似湊女

林躍翰信評判一視同仁

陳柏宇形容自己的角色是精神領袖，感覺似湊女，為參賽者心理輔導，以及傳授舞台經驗，會鼓勵享受過程，放下即時解決不到的問題，發揮已準備好的表演。

林躍翰有「翻版胡鴻鈞」之稱，他表示雖有表演經驗，但容易緊張和怯場，仍需適應和調節，希望藉比賽練膽量。他透露錄影前綵排已好緊張，今次想挑戰唱慢歌，希望用歌聲表現魅力，對自己有點信心。他稱好多人未看過他表演，相信評判會一視同仁，不會因他的往績提高評分要求。

劉睿曦綵排失準爆喊

林曉蕙之前確診新冠病毒，出現失聲病徵，要飲蜜糖水及服藥治療，聲線已慢慢恢復，但仍需要點時間，會盡力做。劉睿曦透露綵排時壓力大，影響表現失準，忍不住爆喊，多得其他參賽者、父母及朋友安慰，現在心情終於平復。她表示除準備比賽，又擔心學校成績，累積好多心事。

記者：鍾一虹