有信心《明日戰記》創票房紀錄 古天樂否認為TVB新節目任導師

古天樂（古仔）、馮德倫、周秀娜、倪晨曦、麥浚龍、陳家樂及林德信等昨日到西九文化區出席品牌活動。古仔監製兼主演電影《明日戰記》票房已衝破5700萬，成為香港最賣座華語片第7位，他表示滿意且開心，希望再升高。想升上第1位？他說：「不是升上冠軍，最想是創造新的票房紀錄，我有信心可以做到，每日都有很多朋友包場支持，我逢周末都去謝票，希望更多人支持，創造新的奇蹟，如看了的觀眾，希望再看多幾次。」

「續集可控制成本 拍攝更快」

成績理想會否加快開拍續集？古仔透露：「下周會有一個發布會和試映場，到時會公布一個關於《明日戰記》的新消息，是個更加新的挑戰。」若開拍續集，製作費是否更大？他說：「首集一定是最大。因有很多電腦特技已經做好，續集除了可控制成本，拍攝時間亦會更快。」

早前浙江衛視製片人宣布聯合「優酷平台」、TVB聯手打造全新內地綜藝節目《無限超越班》，擬邀請古仔等擔任導師。古仔否認說：「曾志偉和我講這是不實報道，我明的，就算邀請我，我亦無時間參與。」

提到香港影業協會向會員發信指近年金馬獎日趨政治化，有意參與者「務須三思」。古仔被問到可有安排電影報名參加金馬獎，以及對影協發信一事有何睇法？他拒絕回應，將咪交回給記者便結束訪問。

馮德倫驚唱歌獻醜

馮德倫透露有些計劃會出埠傾，希望世界疫情轉好，大家都多些工作，香港亦有些電影計劃，望年內可以開拍。問到工作那麼忙，可有時間陪太太舒淇？他笑言：「太太比我更加多工作，她怎會停下來，就是因為她那麼多工作，我才要找工作，無理由一個人在屋企悶。（可以當太太助手斟茶遞水？）這個崗位我更加做不到，有好多人幫她。」早前鄭秀文於社交網宣傳電影《世間有她》特別感謝馮德倫，他說：「應該是我多謝她，除了大家拍得開心外，她還找我客串唱了一句電影主題曲。我好耐無唱歌，她都不介意，希望沒有整衰隻歌。（會否再唱歌？）都要有人找我先得，還是不好了，這個年紀不要獻醜。」

倪晨曦懷孕8個月不停工

倪晨曦腹大便便以性感打扮到場，她透露已懷孕8個月，預產期11月。她說：「今胎肚子比上胎大，上次佗第一胎太瘦，經常被指不似孕婦，今次似番個正常孕婦。」她表示仍活力充沛，沒那麼快停工安胎，因鍾意周圍走，要困在家會頂不順，等臨生前、個樣好腫才休息。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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