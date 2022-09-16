【開箱】《成人級愛情》 三個人的婚姻 愛你愛到殺死你

賤夫為小三殺糟糠

《成人級愛情》講述賤夫克斯辰、醋妻璃歐諾拉和小三芝妮雅之間的愛情悲劇，三人相愛相殺，到底誰人能夠笑到最後？結局在此不贅，只可說在扭曲的婚姻關係中，根本沒有最後勝利，留下來的都是輸家。故事以倒敘方式，回到「交通意外」發生前3日，生性懦弱但多情的建築公司老闆克斯辰，凌晨收到兩個神秘來電，惹來妻子璃歐諾拉猜疑，堅持要丈夫交出手機，以證他有外遇，男方寧願擲爛手機都要保守秘密。機面裂痕正好對照二人婚姻狀况。

璃歐諾拉為了照顧患病兒子，被迫放棄事業和興趣，但丈夫不懂體諒，還趁機拈花惹草，搭上年輕聰慧的女建築師芝妮雅，以為近水樓台便得月？妻子看在眼裏，由丈夫和小三在辦公室鬼混，甚至以情侶姿態見女方家長，她的憤怒已達頂點，最後提出離婚。如果克斯辰答應，事情還算好辦；偏偏他想歪了，竟設計殺害妻子，造就他跟小三終成眷屬，結果釀成無可挽救的悲劇。

唯一意外殺錯良民

全片故事直線發展，唯一「扭橋」就是克斯辰趁妻子外出跑步，駕車從後撞死她，以為辦妥不在場證據，便能抽身而退。豈料陰差陽錯，璃歐諾拉臨時轉換跑道，穿著同款運動衫的鄰居變成替死鬼。其後她透過蛛絲馬迹，揭發賤夫陰謀，更以此作為要脅對方殺死小三的「籌碼」。觀眾見證璃歐諾拉「黑化」過程，由可憐變成可怕，細想便覺毛骨悚然。

為了挽救多年婚姻，璃歐諾拉痛下殺機，誓除小三而後快；貪新棄舊的克斯辰，何嘗不是用同一方法，希望殺死糟糠，換取第二人生？究竟孰是孰非，交由觀眾判斷，因此導演刻意加插「說書人」角色，以第三者身分解畫，此人便是資深探員賀格。

父對女兒震撼教育

賀格跟女兒分析這宗夫妻情殺案的始末，憶述這件駭人聽聞的慘劇內幕。二人冷靜的對話，穿插於冷血的殺機，令到兩段時空形成強烈對比，「愛情比大家想像的都要危險」，這就是賀格在女兒步入教堂前所說的最後一個故事，這場震撼教育的意義，為電影增添不少分數。

《成人級愛情》故事簡單直接，毋須過度「燒腦」，誰是誰非一目了然，驚喜程度自難以跟西班牙同類作品《死無對證》相提並論，但仍值得一看，觀眾透過這場人性競賽，反思愛情和婚姻真義，總比親身犯錯然後汲取教訓來得更有價值，代價也相對便宜得多。