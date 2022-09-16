蘇里南外長斥《毒梟聖徒》損國家形象 向美國大使遞信抗議 韓外交部未收正式聲明

韓劇《毒梟聖徒》陣容強勁，請來《軍艦島》黃政民、《與神同行》河正宇、《魷魚遊戲》朴海秀、《機智醫生生活》柳演錫、《Happiness》趙宇鎮，以及《沙丘瀚戰》台灣男星張震合演。故事講述河正宇到蘇里南營商，遇上表面仁慈其實充滿貪念的毒梟黃政民，河正宇因此背負販毒罪名冤枉入獄。國情局特務朴海秀假扮商人，安排河正宇擔任間諜，協助緝捕黃政民歸案。可是黃政民身邊有得力助手趙宇鎮及法律顧問柳演錫，加上唐人街黑幫老大張震，互相懷疑與計算。

新劇改編真人真事

新劇由《北寒諜戰》尹鍾彬任導演兼編劇，創作靈感來自韓國毒梟趙奉行的真人真事。劇集上架大獲好評，首周錄得2060萬觀看時數，迅速登上Netflix全球非英語節目收視榜第5位，同時惹來蘇里南政府不滿，據當地傳媒報道，外交部長兼國際商務和國際合作部長Albert Ramdin日前公開批評《毒梟聖徒》，對於該劇把蘇里南描述成毒品盛行的國家，感到難以接受，強調當地現已沒有毒品交易，政府一直致力改善形象，直至《毒梟聖徒》播出，過去努力毁於一旦。蘇里南外交部表示會對Netflix及劇集製作公司採取法律行動，並向駐蘇里南美國大使提交抗議信，並有意透過其他外交渠道，向韓國政府表達不滿。

韓媒昨日引述韓國外交部官員稱，目前尚未收到蘇里南政府就《毒梟聖徒》的任何正式聲明。不過，韓國駐委內瑞拉大使館已發出公告，叮囑居住在蘇里南的韓國公民注意人身安全，若有必要可提供援助。

據悉韓國與蘇里南於1975年建交，前者在1993年撤出當地大使館，目前由駐委內瑞拉的韓國大使館兼辦蘇里南外交事務。另有韓媒指，蘇里南是世界博覽會的成員國之一，《毒梟聖徒》事件恐影響釜山爭取申辦2030年世博的機會。

導演表示無可奉告

《毒梟聖徒》導演尹鍾彬昨日接受韓媒訪問，對於劇集引起外交風波，他表示「無可奉告」，並把事件交由Netflix處理，但他強調新劇以真實事件為基礎，所以才會以實際存在的國家作為背景，「好像沒需要把故事設定為虛構國家」。至於Netflix方面，截稿前仍未就事件作出回應。

另一方面，對於《毒梟聖徒》甫上架即登上Netflix全球非英語節目收視十大位置，導演尹鍾彬驚嘆串流平台的力量，觀眾收看速度比入場睇戲更快。不過，導演並沒計劃開拍第2季，坦言想再拍在戲院放映的作品，但又表示如果此劇成績媲美《魷魚遊戲》的話，才會考慮添食。

文：蘇珮欣