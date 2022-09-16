自爆婚變 懷疑太太有第三者 鄭浩南哽咽：無得怪人

人財兩失 只剩祖屋

鄭浩南表示這件事在之前毫無先兆，稱大女正讀大學，細仔10歲，上次見他們是去年12月。他憶述因疫情和工作關係，離開屋企去了內地16個月，其間右肩舊患受傷，有4條韌帶斷了七成，在內地做了手術；直至去年12月中，終撲到機票回大馬，但致電告知太太時，卻被對方cut線，之後他返回大馬家中，發現已人去樓空，之後太太透過電話對他說，有什麼便跟她的律師講。問是否有第三者？他說：「大家都諗到啦，當然不是我方面。我很愛家人，在大馬所有物業及車都沒有我的名字，現在只剩一間祖屋。我沒想過這些事情會發生在自己身上，但無得怪人，是自己命運。」

張繼聰要告別監獄片

張繼聰近年拍了四五部監獄題材的電影，今次拍攝過程辛苦但開心，笑稱第一次演囚犯是跟古天樂合作，片場有冷氣很舒服，之後的「坐監生涯」每况愈下，這次想營造東南亞監獄的感覺，劇組打造的監獄很逼真，超熱、超污糟，不要說冷氣，幾乎連空氣都沒有，但反而容易入戲。拍攝時正值暑假，在30多度高溫下於泥沼及坑渠等地方拍攝，是他從影以來拍攝環境最惡劣一次，幸沒有中暑，但最緊要效果好。他笑言不想再拍監獄片，想多拍文藝片算了。想誰當女主角？他說無所謂，最緊要有冷氣及空氣流通。

記者：陳釗