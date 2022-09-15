《巴比倫》預告片曝光 畢彼特瑪歌羅比再闖荷李活

除了畢彼特、瑪歌羅比外，《毒梟：墨西哥》迪亞高卡華（Diego Calva）、《職業槍手》出爐艾美獎視后珍施瑪（Jean Smart），以及杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）、史派克鍾斯（Spike Jonze）等亦有份參演。據報戴文查素列原計劃與《星聲夢裡人》金像影后愛瑪史東（Emma Stone）再度合作，後者因檔期問題辭演，其後由瑪歌羅比頂上。不過以現在陣容看來，已十分星光熠熠。

從首條預告片段所見，鏡頭主要集中在畢彼特和瑪歌羅比身上，除了不少戲中戲拍攝鏡頭外，還有很多瘋狂派對的場面，可見裸女及一片紙醉金迷氣氛。