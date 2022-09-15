《王冠》重登十大收視榜 Netflix：英女王永遠活在觀眾心中

講述英女王生平事迹的《王冠》第一季早於2016年上架，《登月第一人》女星嘉莉霍爾（Claire Foy）扮演年輕時代的英女王，講述她喪父和結婚的人生經歷，劇集叫好叫座，首兩季為嘉莉贏得艾美獎和金球獎視后。隨着英女王逝世，重燃觀眾對此劇興趣，相隔6年再度登上Netflix英語節目收視榜十大位置，估計首季上榜後，第2至4季將會陸續有來。

《非常律師》仍穩佔非英語節目榜首

《王冠》首季重上第7位，至於英語節目收視榜冠軍則是《眼鏡蛇道館》第5季，上架首三日即以1.06億觀看時數登頂，《俄亥俄的魔鬼》和《瑕疵人》分別以7081萬及2407萬觀看時數躋身三甲位置，但跟《眼》劇有明顯距離；另一方面，韓劇繼續稱霸非英語節目收視榜，《非常律師禹英禑》雖已結局仍穩佔榜首，《紳士與小姐》、《毒梟聖徒》、《還魂》和《小女子》順序排名第4至7位，十大位置韓劇獨佔其五。

英女王逝世當日，《王冠》製作人彼得摩根（Peter Morgan）宣布暫停拍攝第6季，「以沉默表示尊重」。事隔數天，劇組已經迅速復工，據英國《每日郵報》報道，劇中飾演戴安娜王妃的《天能》女星伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）現身片場，拍攝她到薩拉熱窩出席反地雷活動的戲分。

英女王的國葬儀式本月19日舉行，《王冠》當日再度停工，倫敦劇院協會（SOLT）亦宣布同日暫停營業，已經預購劇院門票的觀眾將會收到電郵通知退票或換票事宜。英國電影學院（BFI）也發聲明，原定當日舉行倫敦電影節的預演活動一併取消。佐治古尼（George Clooney）與茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）合演愛情新片《幸福入場券》（Ticket to Paradise），英國上映日期由本月16日延遲至20日，以示悼念。

洛史超域妻護送靈柩

英女王靈柩前日由聖吉爾斯大教堂移送愛丁堡機場，再由皇家空軍護送回倫敦白金漢宮，3年前因參演真人騷《Famous and Fighting Crime》而決定加入倫敦市警察的英國老牌搖滾歌手洛史超域（Rod Stewart）妻子Penny Lancaster，前日亦加入護送靈柩行列，陪伴英女王走完人生最後一程。