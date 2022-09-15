與張天賦開騷後傳是非 洪嘉豪：永遠好兄弟

MC助理Yee Yee昨日以長文澄清，自言「全程參與合約溝通傾談過程一員」，有必要澄清MC加入華納與嘉豪無關。她解釋2020年MC跟嘉豪一同參加MOOV演出，當時MC剛獲《全民造星II》亞軍，嘉豪則推出新歌，兩人合作是各取所需。Yee Yee稱當日是她跟華納音樂宣傳部協調安排MC錄歌，並放在嘉豪的YouTube平台播放，他們的合作也到此為止。

MC演出MV成簽約契機

Yee Yee表示MC當時自組工作室發展，沒跟華納管理層接觸。直至華納邀MC做女歌手曾若華《十分錯》MV男主角，曾若華提議跟MC合作，因此認識了華納相關同事，成為簽約契機。洽談過程中嘉豪沒參與，不存在傳聞中提及的引薦及介紹，故MC靠嘉豪入華納的傳聞，是扭曲事實的言論。她不想被誤會二人合作建構在不平等的關係。

雙方合作告一段落

昨日洪嘉豪出席「WONDERLAND竹翠公園」啟動禮，被問及跟MC的是非，他稱最近有很多不同言論，但不想逐一評論，總之他很欣賞MC的才華，認為他是很有吸引力的歌手，會祝福對方有好發展，「近一兩年我們的合作是期間限定，現在告一段落，之後我們會各自發展。無論如何，我跟MC永遠是好朋友，這幾年大家在音樂上一起成長很多，是好兄弟！我出道以來都想努力做好自己，讓人見到我的進步」。

嘉豪稱見面會攬頭攬髻

嘉豪與MC被指扮老友，其實是「偽兄弟」，嘉豪續說：「我們的友誼，相信大家會睇到，不用講太多，我們兩個麻甩仔見到面就會玩到攬頭攬髻。」嘉豪稱跟MC合作完音樂會，一直忙於其他工作，未有時間消化所有新聞，也未跟MC溝通，但不會被是非影響到，「我跟他去到不用傾太多都知大家想什麼的境界，這些事不會影響到我們的感情」。

記者：鍾一虹