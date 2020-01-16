娛樂4主播加盟myTV SUPER《東張+》

楊永祥透露《東張+》會加入娛樂資訊，但個案仍交由《東張》主持負責，今次亦會接受全球報料，並連線外地找人幫手跑新聞；在香港收到的報料，也多到應接不暇，他們會加快跟進。問到成績理想，會否加長《東張》播放時間？楊永祥表示暫維持半小時，因翡翠台時間很緊迫，「我們就是看到7日每天半小時都不夠，所以嘗試以這個新形式去發展」。

Patrick Sir表示想體驗跑外景，可以為民請命，不一定去老鼠屋、曱甴屋，報道好的東西或旅行都可以。何沛珈會在《東張+》介紹美容、減肥，瘦了10多磅的她因食得清淡，出外景都自備飯盒，加上《愛·回家之開心速遞》角色需要保持好身段。問她可有試過被大前輩「問候」？她稱沒有，大家都很惜她。

4名娛樂主播表示面對出名搏命的《東張》主持都有壓力，所以今次會在各自負責部分碌盡人情卡搵料，亦會叫藝人朋友爆料。王鎮泉負責電影方面，透露節目會加入小劇場，之前已跟影帝級古天樂、劉青雲、郭富城及林家棟合作過，「我完全不敢NG，很大壓力，但都算跟影帝有過對手戲」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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