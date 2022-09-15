蘇芷晴貼Mo照：非常想念 張梓峯靠積蓄生活

意外發生後，阿Mo父母由加拿大返港照顧他，So Ching亦陪伴在側；阿Mo的粉絲團「Molala」製作打氣簿，並寫上心意送祝福，交給阿Mo。

阿峯在意外中盆骨和腰部被壓傷，出院後仍要接受治療；對於主辦方MakerVille向傳媒表示會給阿峯提供醫療及生活協助，曾為幼稚園校監的呂詩慧前晚在facebook代阿峯發聲明，表示意外後阿峯的生活開支主要來自其積蓄，李澤楷並沒有跟阿峯溝通或見面。

消息稱待兩舞者情况穩定再錄口供

另外，昨日有消息稱警方將會待阿Mo與阿峯情况穩定後安排錄取口供。至於意外發生時在台上演出的盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan），翻查事發過程的閉路電視片段後，認為他們站立的位置未必能目擊事發經過，因此暫未有安排他們到警署錄口供。

娛樂組