難忘行天橋掌聲如雷 余慕蓮︰幾個猛男抬我出場

與曹達華傳緋聞最氣憤

提起余慕蓮，大家會想到劇集的丑角，但她豁達地說：「我不介意成為『御用丑角』，什麼角色都需要人飾演。有人提起，總比無人提起好。我不美麗，又沒有後台，但仍要生活，自然會找到自己的角色。」

余慕蓮鮮有緋聞，她坦言無膽闖情關，因童年不愉快，不希望有下一代，覺得愛情風險很高，若跟帥哥結婚，會怕他拈花惹草；若嫁一個爛賭的，又會成為負擔。對於曾與曹達華傳緋聞？余慕蓮澄清一直稱呼對方Uncle，當年曹太打長途電話給她，指華叔會重新加入電視台，希望華叔與她互相照顧，其後卻被報章說他們有緋聞，又稱余慕蓮為「他的最後一個女人」，當時真的很氣憤。退休後，余慕蓮常做義工，亦捐出積蓄在貴州興建一所學校，希望小朋友能接受多些教育。她最難忘是鄧達智找她「行天橋」，「我又不美麗，身形又不高䠷，但掌聲如雷，令我重拾信心。我事前沒準備什麼，就讓幾個猛男把我抬出場」。她表示其底線是不做要脫衣服的工作，「曾有電影公司找我拍《社女》，我第一時間說不好意思，不拍這類電影。老闆才澄清說，不是找我做社女，社女是林建明，我是做社女的阿媽」。

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