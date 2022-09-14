王一博捲嫖娼風波 公司報警 向法院申名譽維權

王一博的聲明提到，有媒體對王一博作出「性工作者」、「嫖娼」、「被包養」等一系列不實言論，均是誹謗，嚴重損害聲譽，誤導公眾。聲明特別提到：「王一博先生遵紀守法，且與李某某完全不認識。」又稱會堅決抵制任何造謠生事的行為，絕不姑息。

李易峰兩新片上映無期

李易峰涉嫖事件曝光後，過往演出作品被除名或下架，成劣迹藝人。他主演兩部電影《黑金誘惑》與《操場》未上映，兩片均是重點投資項目，受李易峰所累，有擔心上映遙遙無期。

于正：行業被一小撮人妖魔化

金牌製作人于正有感而發在微博說感受，稱一部劇動輒上億元投資，現在又是行業低谷，但只要一個演員出事，一部劇就全部虧光，甚至一個公司就此完蛋。他看到這樣的事也心有餘悸。他又說這行業在人們心中，已因這一小撮人而妖魔化了，希望事情早點過去，讓藝術回歸藝術，大家好好拍戲。他又說明哲保身最好的辦法就是潔身自愛。

楊冪曾跟李易峰合作電視劇《古劍奇譚》及電影《怦然星動》，當年兩人曾傳緋聞，甚至有出軌墮胎謠言，李易峰「出事」被翻緋聞舊帳。昨日楊冪36歲生日，她的生日願望是「對得起自己，對得起時光，本命年加油」。

娛樂組