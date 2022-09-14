馮盈盈玩《獎門人》夢想成真 杜穎珊拱橋搶鏡 林敏驄志偉爆笑互窒

林敏驄全晚搞搞震，周圍撩女仔又耍鹽花，又對着志偉以口形講粗口，遭對方摑了一巴掌。林敏驄說：「我是雕刻家，準備雕個梨。」志偉聞言即以粗口口形回應，場面搞笑。

馮盈盈與波波首次參與《獎門人》。盈盈表示可跟獎門人玩遊戲有夢想成真的感覺，因這節目由細看到大，最期待玩「超級無敵馬拉松」，因自覺記性不錯，但偏偏計漏對手有林敏驄，「要想想如何回敬他，希望接得住啦，他當年那段『蘇格蘭場非工業用…』真的很經典」。她又讚隊友徐文浩記性好，可以一字不漏地將林敏驄的經典馬拉松句子背誦出來，後者聽完都呆了。

馮盈盈即將為新劇《妳不是她》開工，問到劇中與丁子朗是否很多親熱戲？她表示未知，稱親熱戲並非重點，重點是劇情獨特有心思，但答應了監製，無論如何都不能穿橋，只能說角色跟平日的馮盈盈完全不一樣。她更為角色改頭換面，駁了髮和染紅色，下了不少苦功。

波波驚太投入過火

波波笑稱錄影前一晚興奮得失眠，因小時候看了很多，最想玩的遊戲是「開口中」，「其實我有點怕爆氣球，但又覺得很刺激」。身旁的林敏驄指波波經常講「鹹濕嘢」。波波說：「沒有，我很正氣的，視乎你怎樣聽而已！」她不擔心玩遊戲時出現尷尬情况，反而最擔心做得不夠好笑，以及玩得太投入過火。

記者：陳釗