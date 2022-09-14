黃宗澤工作撞期無緣參與《披荊2》 駕胡鴻鈞跑車出入 蔡思貝：撻得着

記者：陳釗

攝影：劉永銳

黃宗澤（Bosco）表示與謝天華在新戲《無間一戰》中有不少動作戲，刀槍劍擊樣樣有，一開始就要跟謝天華打架。他笑說：「每次拍動作戲都是夏天，冬天就拍夏天戲，不過現在市道差，有工開已開心。」會否羨慕好兄弟林峯與吳卓羲在內地舒舒服服拍綜藝節目《披荊斬棘2》？他稱真人騷節目拍攝時間長，他們也不輕鬆，「原本有叫我拍，但撞了期，同時間要拍劇及電影，否則三兄弟一起都幾好玩，希望下次有機會」。

謝天華投資子女 內地無置業

謝天華近年主力在內地發展，被指賺到盆滿缽滿，他笑言：「不是，都是上去捱世界，並非掘金。」是否在內地購入不少物業？他笑說：「內地建了很多樓，但無層樓是我的。暫時所有投資都在仔女身上，沒其他了。」他表示曾想過像王祖藍般，安排子女在內地讀書，但考慮到小朋友升學方面的問題，暫時還是覺得香港最適合子女，他仍然很愛香港。可會返無綫拍劇？謝天華表示若無綫找他當然開心，之前曾找過一次，但因檔期問題未能成事。

蔡思貝繼新劇《你好，我的大夫》演中醫角色後，今次在電影演西醫，專醫Bosco，兩人有浪漫感情戲。她開心近年演回多些較女性化的角色，笑言可以溫柔些。對於早前被影到駕駛緋聞男友胡鴻鈞名下跑車出入，被指高調曬愛？她解釋因對方不在港，身邊朋友或家人便幫手撻車，碰巧她的車又入了車房，所以借來用。以女主人身分使用？她笑說：「我純粹是撻車團隊一員。（與胡鴻鈞撻得着？）部車撻得着。」

樂易玲爆唐詩詠多人追

擔任監製的樂易玲透露今次製作費不少於8位數字，目標一個多月內完成，希望過程順利、安全。問到傳唐詩詠離巢一事？她稱詩詠仍在外遊未返港，大家有保持聯絡，承認跟對方會換個方式再合作，「我覺得她不會離開我們，我一定會找一個適合她、令她舒服的方式。她這幾年的確較辛苦，都想多點時間陪伴家人和放鬆去做。我們待她回港再傾」。有指唐詩詠想全心全意做舞台劇？她表示暫未收到任何舞台劇的邀請，但若題材適合，檔期配合到，也有可能成事，她向來鼓勵藝人多方面發展。唐詩詠近年專注事業，是否想投放多些時間尋找真命天子？樂易玲說：「我當然想，見現在一班『仔女』都組織家庭，我想兒孫滿堂。詩詠很多人追求，知道發展一段友誼都需要時間，但這個並非主要原因，她主要想休息一吓，調養身體。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com