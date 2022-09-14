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2022年9月14日星期三
《毒癮女孩》辛蒂雅兩封視后最年輕女星 《魷魚遊戲》李政宰膺首名韓裔視帝
《乜都得教練》喜劇贏家 積遜珍施瑪蟬聯視帝后
米高雅曼達首封視帝后
主要得獎名單
米倉涼子剪短髮扮靈柩運送員
李鍾碩粉絲見面會 親手派紀念品
【開箱】《睡魔》 夢境世界之王 化身奪寶奇兵
黃宗澤工作撞期無緣參與《披荊2》 駕胡鴻鈞跑車出入 蔡思貝：撻得着
不介意被重提舊情 陳山聰賀何超雲找到幸福
穿鬆身T恤現巨肚疑再有喜 張馨月澄清：沒懷孕
台慶劇《美麗戰場》下月播 劉佩玥性感拍預告片
陳瀅投訴拍劇被方力申大力打 陳凱琳擔心確診佳麗欠狀態
陪接新娘搶利市 貪玩戴龍鳳鈪 AK唱《感激我遇見》賀胞兄結婚
馮盈盈玩《獎門人》夢想成真 杜穎珊拱橋搶鏡 林敏驄志偉爆笑互窒
王一博捲嫖娼風波 公司報警 向法院申名譽維權
黃淑儀狂做準備 演4場未夠喉 音樂劇《伴我同行》安排重演
難忘行天橋掌聲如雷 余慕蓮︰幾個猛男抬我出場
主要得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（第74屆艾美獎頒獎禮）
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《毒癮女孩》辛蒂雅兩封視后最年輕女星 《魷魚遊戲》李政宰膺首名韓裔視帝
《乜都得教練》喜劇贏家 積遜珍施瑪蟬聯視帝后
米高雅曼達首封視帝后
主要得獎名單
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【開箱】《睡魔》 夢境世界之王 化身奪寶奇兵
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陳瀅投訴拍劇被方力申大力打 陳凱琳擔心確診佳麗欠狀態
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