《美生中國人》楊紫瓊吳彥祖分飾觀音悟空

《美生中國人》改編自美籍華裔楊謹倫的同名漫畫，《尚氣與十環幫傳奇》導演達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）擔任監製；楊謹倫作品原意是想打破美國人對華裔的刻板印象。《美》劇講述來自台灣的少年王謹移民美國後努力適應校園與家庭變化，遇到新朋友之後，卻捲入神話人物的爭鬥之中。王謹由Ben Wang飾演；在Netflix台劇《華燈初上》扮演林心如兒子的劉敬，飾演王謹的好友陳威。楊紫瓊表面是陳威的姑姑，真身其實是觀世音，吳彥祖則飾演到人間尋找兒子的孫悟空。另外，《高凶浩劫》新加坡演員黃經漢、《熱帶雨》金馬影后楊雁雁會扮演王謹的父母；在《奇異女俠玩救宇宙》飾演楊紫瓊丈夫的關繼威，以及扮演她女兒的許瑋倫也有份演出。《美生中國人》首季預計8集， 明年在Disney+上架。