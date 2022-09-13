《王冠》奧莉菲亞讚查理斯三世表現得體 占士邦祝新英王好運

Netflix劇集《王冠》在伊利沙伯二世逝世後，昨日在香港地區重登最高收視節目第5位；奧莉菲亞高文曾演出《王冠》第3及第4季，扮演英女王的中年時期，她亦曾以該劇先後榮膺金球及艾美兩獎的視后。所以當在多倫多影展出席頒獎禮及宣傳森文迪斯執導的新片《Empire of Light》，自然被問及有關英女王逝世的感受。奧莉菲亞稱伊利沙伯二世年紀輕輕已繼位，並一直盡忠職守，英國人都感受甚深；她逝世後，奧莉菲亞認為繼位的查理斯三世不論發言或向母親致敬，都十分得體，繼承了先母遺志，她自言亦以身為英國人為榮。至於《王冠》暫時停拍，她會對《王冠》第5及第6季飾演英女王的《哈利波特》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）有何進言？奧莉菲亞表示艾美達是非常出色的演員，不需要給她建議，而且非常期待看到她的演出。

「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）日前在多倫多影展出席主演新片《神探白朗：抽絲剝繭》的世界首映禮；他主演的《新鐵金剛智破皇家賭場》曾舉行王室首映禮，並跟英女王面談。不過最為人津津樂道則是2012年倫敦奧運開幕短片兩人合演的一幕。日前女王駕崩，丹尼爾已發聲明悼念，在多倫多影展他再向英國傳媒提及此事，稱當年兩人為倫敦奧運開幕禮的演出很不可思議，「我們再也不會見到她這樣的人了，我真的很傷感，所以我想要祝查理斯好運了」。

楊紫瓊獲頒開創者獎

多倫多影展頒獎禮上，楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》再登事業高峰，繼早前獲美國電影學院（AFI）頒發藝術榮譽博士學位，成為首名亞洲影人獲此殊榮後，多倫多影展亦新增開創者獎頒給楊紫瓊，並由《奇》片扮演楊紫瓊女兒的許瑋倫（Stephanie Hsu）負責頒獎。楊紫瓊致謝時表示過去雖然面對很多挑戰，但珍惜每一刻，並期待未來有更多不同的挑戰。她又提到希望娛樂圈能增大女性的聲音。

班頓費沙獲表揚

《盜墓迷城》班頓費沙演出《黑天鵝》導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）新片《The Whale》，扮演一名出櫃後抛妻棄女的老師，當同志伴侶逝世後變得暴食成癡肥，知道時日無多之際，希望與關係疏離的女兒修補關係。他靠個人增磅及特技化妝化身600磅肥佬，在上周威尼斯影展首映後，獲觀衆報以熱烈掌聲，班頓感動得熱淚盈眶，可惜最終影帝殊榮敗給哥連費路（Colin Farrell）。該片在多倫多試片後同樣贏得如雷掌聲，當班頓接過致敬獎後笑言，「這對我來說很新鮮，因我通常是頒獎那個，而且對此很熟悉，技巧是左手拿獎，右手跟人握手」。他又多謝導演戴倫相信他，讓他演出這角色，「藝術就是有關冒險，而他們給了我一次機會」。

在威尼斯影展發生疑似吐口水而備受談論的《別擔心親愛的》男星哈利史泰敖（Harry Styles），主演的另一新片《My Policeman》，亦在多倫多影展放映，他聯同《王冠》愛瑪歌連（Emma Corrin）等6名片中拍檔，亦獲大會頒發致敬獎表揚他們的演出。該片以1950年代為背景，講述哈利與愛瑪是夫妻，前者卻是躲在衣櫃的同志，並戀上博物館策展人。據悉該片首映禮後反應不錯，也有報道指場外等候哈利的粉絲比戲院內的觀衆更熱情。不過為了繼續世界巡迴演唱會，所以哈利出席完頒獎禮即離開。