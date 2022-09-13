新冠康復首度亮相 炎明熹聲沙沙復工 不知損失百萬

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

昨日Gigi跟After Class隊友姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）到奧海城出席活動，是Gigi確診新冠病毒康復後首度公開亮相，大批粉絲到場歡迎偶像出關。病癒的Gigi小心至上，台上台下均戴上外科口罩，精神不錯，並與粉絲大玩遊戲；由於聲線仍略帶沙啞，故沒有唱歌。Gigi表示現時身體狀况還好，只是聲音上還有少少缺陷。

家中隔離思考人生

Gigi稱今次休息了一星期左右，確診後最不舒服時，感覺只是比感冒嚴重少少，現已康復得七七八八，但聲音還有點沙，希望盡快康復。可擔心會影響聲線？Gigi說：「順其自然啦，無論怎樣的自己，都是最好的自己。（是否很久沒休息那麼長時間？）都是。但我喜歡思考，所以這段時間在家中思考人生，主要是唱歌和學業，得到不止一個結論，但都是希望唱歌和學業兩邊都做好。」

Windy要珍珠奶茶報答

問Gigi是否全面復工？她表示應該是，視乎公司安排，明（今）日會照常返學，唱歌就等完全康復。對於有報道指，Gigi隔離停工期間，廣告、公開活動及演出多場音樂會等工作均煞停，料損失近百萬元。Gigi表示沒有聽過，也不知道，但的確有些工作因確診而取消了，例如未能出席Johnny Yim（嚴勵行）老師的音樂會，多謝Windy義氣相助幫她唱。問到如何報答對方？在旁的Windy笑說：「一杯珍珠奶茶。」她稱當天收到消息時，最擔心是Gigi的身體，後來Johnny老師要她唱原本由Gigi演繹的《Dear Friend》，最初很擔心，因連綵排機會都沒有，多得Johnny老師給予鼓勵，雖演繹得不及Gigi好，但都以自己方式完成演出。

After Class預告出新歌

Chantel本月22日16歲生日，問她如何慶祝？Chantel表示應跟家人出外吃飯，臨近生日會約朋友出去玩。問Gigi、Yumi及 Windy有何表示？她們齊聲說已準備好禮物，但保持神秘。After Class難得齊人，她們透露正籌備推出新歌，預告可能會是一首快歌。

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