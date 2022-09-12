《神探白朗2》導演籲傳媒勿劇透

珍妮花羅倫斯產後復出

另一方面，金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）今年初榮升媽媽，產後的她前日首度亮相公開場合，為11月4日在影視串流平台Apple TV+上架的新片《攜步渡水橋》（Causeway）出席多倫多影展的世界首映禮。她在片中扮演於阿富汗戰場飽受精神創傷的女兵，返回家鄉新奧爾良後努力適應新生活，並跟《永恆族》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）扮演的技工，展開意想不到的關係。珍妮花自言14歲就離家外闖，跟家裏有很複雜的感情，所以看到《攜》片劇本後，自覺過去經歷可啓發其演出。

前晚亮相多倫多影展的新片還有金像導演史匹堡（Steven Spielberg）執導的半自傳電影《The Fabelmans》，該片由《陽光小小姐》保羅丹奴（Paul Dano）、《斷背山》米雪威廉絲（Michelle Williams）及《索爆高低戀》薛夫洛根（Seth Rogen）等主演，講述史匹堡早年如何愛上電影製作，以及在亞利桑那州度過的童年生活等。據報首映後觀衆報以熱烈掌聲及喝彩，史匹堡表示雖然此片回顧自己過去，但絕非最後作品，強調還未要退休。