告別《奇兵》系列 80歲夏里遜福「童星」關繼威敘舊

【明報專訊】迪士尼D23粉絲大會前日第2天舉行，現年80歲夏里遜福（Harrison Ford）與《邋遢女郎》菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）及《盧根》導演占士曼高（James Mangold）宣傳明年6月上映的《奪寶奇兵5》，除放映片段給粉絲欣賞，並宣布這將是他最後一次演出《奇兵》系列。夏里遜福在場館亦巧遇當年拍攝《奇兵》系列第2集《魔域奇兵》的關繼威，兩人興奮合照，後者把照片上傳到社交網，稱是相隔38年再與「鍾斯」教授碰頭。關繼威童星出身，在《魔》片扮演孤兒，隨夏里遜福飾演的考古學教授鍾斯一起往冒險。關繼威在《奇異女俠玩救宇宙》扮演楊紫瓊的丈夫，近日再次受到矚目，並獲邀參演Disney+劇集《洛基2》。