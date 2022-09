《第四公民》導演新片奪最佳電影金獅獎 姬蒂二度威尼斯封后 哥連費路稱帝

【明報專訊】第79屆威尼斯影展香港時間9月11日凌晨舉行閉幕及頒獎禮,美國紀錄片《All the Beauty and the Bloodshed》贏得最佳電影金獅獎;15年前曾在威尼斯封后的姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett),憑新片《Tar》再度摘下最佳女主角殊榮,本來已到美國宣傳新片的她,折返水都領獎;正在洛杉磯拍新片的《The Banshees of Inisherin》哥連費路(Colin Farrell),對於稱帝感到震驚。