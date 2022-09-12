口罩小姐選舉 「聞西」梁茜童爆冷奪冠 「師姐」王詠珩大熱倒灶 網民派嬲

娛樂組

《尾二一屆口罩小姐選舉》上月中開播，但關注度不及首屆《最後一屆口罩小姐》。前晚總決賽，12名佳麗進行自選表演、泳衣問答環節，評判有張敬軒（軒仔）、谷德昭及王丹妮，軒仔與谷德昭還擔任泳裝問答環節嘉賓，有不少圍繞軒仔家傭「遮遮早餐」的問題，「師姐」表示會親手煮紅酒牛肋骨給軒仔做早餐補充體力；「KBG」鍾苑菱被問到跟軒仔合作演戲想演什麼角色？她說想演軒仔的寵物，令軒仔不懂回應。

軒仔稱「師姐」除罩後更親和

比賽後由最後一名開始宣布賽果，當餘下4強佳麗時，大會先頒發亞軍及季軍得主分別是「MK」與「馬小玲」；而在宣布「聞西」與「師姐」誰是冠軍前，軒仔見到「師姐」除口罩後，說她感覺更親和一點；谷德昭則說4強都是他給予最高分的，覺得「聞西」與「師姐」都好難選擇，但「師姐」不戴口罩笑容燦爛較着數。最終結果由「聞西」勝出奪冠，而大熱及曾參選世界小姐的「師姐」三甲不入，但先後獲頒網絡最受歡迎獎及最佳自選造型獎。

有網民說要杯葛ViuTV選美節目

大批網民不滿賽果，紛紛到ViuTV官方社交網派嬲及留言鬧爆，至昨晚8時有逾1600個嬲，大部分替「師姐」落敗不值，認為她應入三甲，無理由輸給「聞西」，質疑有造馬之嫌。有網民嬲爆說：「太過份啦！師姐我哋全部人戥你唔抵呀！」、「師姐係我心目中既冠軍」、「還我師姐冠軍」，有指三甲得主都不好，對大熱「Triple May」鄭杞瑤與「美谷」王心兒在賽果排尾二及包尾更感意外，沒理由如此低分，有網民還激動表示以後杯葛ViuTV的選美節目。

「聞西」在社交網留言有談到造馬傳聞，她寫道：「FB都唔敢開，要多謝嘅人好多，想講嘅嘢亦好多，暫時只係講到造馬嘅話我一定唔會贏，所有人都好努力，Please spread love。」「師姐」轉發有網民說心中冠軍是她，替她落選不值的留言，她回覆說：「多謝你呀！我盡咗力！滿足㗎啦！」「有你哋支持已經好開心啦！」

評判王丹妮化身小粉絲

王丹妮首次任選美評判，事前上網做足功課加深對佳麗認識，並向谷德昭取經。她特別以中性打扮亮相，因要配合來看靚女，笑言看得很開心，不停流口水，特別是泳裝環節，十分吸引眼球。她看到張敬軒與ERROR綵排分別唱出《騷靈情歌》和《愛情值日生》，化身小粉絲在台下揮手、畀心心及跟着唱，她笑言：「聽到我心情很騷亂，簡直小鹿亂撞。」