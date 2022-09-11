《小魚仙》女主角歌聲獲D23粉絲讚賞 《白雪公主》預告片段首曝光

《小魚仙》由《芝加哥》洛馬素（Rob Marshall）執導，歌手出身的荷爾貝莉扮演人魚公主Ariel，講述她一直嚮往人類世界，當拯救了英俊王子Eric後，不顧父王反對，決心到陸上生活，並讓女巫施咒以美妙的嗓子交換雙腿。除了荷爾外，《成為里卡多之路》查維爾巴頓（Javier Bardem）和《凸務MADAM》瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）分別扮演父王及女巫。此片根據1989年的同名動畫改編，除了原著歌曲，導演亦特別邀請音樂劇《咸美頓》和《狂舞紐約》創作人連曼路米蘭達（Lin-Manuel Miranda）另外作了4首新歌。

人魚公主棄貝殼比堅尼

迪士尼前日在D23粉絲大會首次公開《小魚仙》分多鐘預告片段，只見荷爾貝莉扮演的人魚公主在深海世界暢泳，尾聲唱出《Part of Your World》的其中一段，並以其仰望海面的特寫鏡頭作結。據美媒報道，她的歌聲響起時，全場靜默，播放完畢即有粉絲大讚其歌聲精彩。荷爾其後在掌聲中登上舞台，並表示該片段拍了足足3天，她又說自小在泳池已幻想自己是小魚仙。至於片中其人魚公主造型，荷爾稱魚鰭比原著動畫稍長，並且捨棄了原裝的貝殼比堅尼。

姬兒加杜和麗素施嘉主演的《白雪公主》預計2024年上映，該片由《心跳500天》馬克韋伯（Marc Webb）執導，《不得鳥小姐》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）編劇，《天堂的旗幟下》安德魯本納（Andrew Burnap）飾演王子。雖然10年前分別由莉莉哥連斯（Lily Collins）及姬絲汀史超域（Kristen Stewart）在兩齣不同電影扮演過白雪公主，但據悉今次《白》片以1937年動畫《雪姑七友》為藍本。在揀角初期也受到很多抨擊，譬如挑選了拉美裔的麗素施嘉演公主，就收到很多種族歧視的負評。《權力遊戲》侏儒症男星彼得迪奇治（Peter Dinklage）更公開批評迪士尼到今天仍會開拍真人版《白雪公主》是思想倒退，當時迪士尼回應稱已諮詢侏儒症社群的意見，在新片中會避免加強原著中有關小矮人的刻板印象。《白雪公主》30秒先導預告中，可看見惡毒後母王后在鏡前問魔鏡誰最漂亮，又出現白雪公主經典造型，以及尾聲她吃了一口毒蘋果。其後姬兒加杜和麗素施嘉踏上舞台跟粉絲見面。後者笑言還未看過任何《白》片片段，姬兒加杜則表示此片有別於她過往拍攝的任何電影。

另外，《月亮喜歡藍》巴利鎮堅斯（Barry Jenkins）執導的《獅子王》前傳，預計2024年上映，D23粉絲大會宣布前傳取名《獅子王：木法沙》，講述辛巴父親木法沙從孤兒幼獅的成長經過。2019年上映的《獅子王》，全球大收逾16億美元，迪士尼自然對前傳寄望甚殷。