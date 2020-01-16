叱咤生力軍音樂會 193肥仔不受訪 伙偶像MC合唱 姚焯菲開心又緊張

Chantel首次跟偶像MC同台合唱，表示心情既開心又緊張。MC亦讚她唱歌好聽。問兩人會否拖手唱歌製造氣氛？MC說：「不會，導演無安排。」Chantel表示原定與MC和Gigi同台演出，無奈Gigi中招未能出席，她說：「我都好掛住Gigi，她不能來我有點不開心，但又戥她開心，可以留家休息。」笑Chantel可以獨霸MC，會否將合照給Gigi睇？MC搶答：「我跟個個歌手都會合照，至於會否公開分享就未知。」

MC恨上紅館開騷 搵Lucy伴舞

有傳MC將於紅館開個唱？他笑說：「我都聽到傳緊，公司未有最新指示，只告訴我會去大一點的場地開騷。我當然恨上紅館啦，不過都擔心不夠歌，都會努力做多點新歌，也想過若開騷不夠歌，就多請嘉賓到來合唱交流，始終入行後多了機會認識朋友。」有提議請小粉絲李元元（Lucy）做嘉賓？MC叫好，「Lucy好可愛，識哼唱我的歌曲，或者請她伴舞」。問Chantel遇上競敵Lucy？她笑住認輸，「Lucy好得意，真的不夠Lucy得意」。

ANSONBEAN興奮唱到喘氣

ANSONBEAN在音樂會多了表演機會，形容是大挑戰，他說：「好大壓力，我將騷名刻在家裏的大門上，視為頭號目標，因為第一次踏上大型場地表演，開始時太興奮，唱完第一首歌已經喘氣，得20秒回氣又唱下首歌，到中場有點攰，幸好沒有明顯大錯誤，吸收這個經驗，我會再加強體能訓練，希望好快可以開個唱。」是否因3名藝人缺席，令演出增加？ANSONBEAN稱不清楚，但承認很遲才收到音樂會程序表。至於缺少3名歌手，他覺得有點可惜，「騷前想過可以跟Lokman、肥仔同台跳唱，希望將來有機會，不過跟肥仔合作都學到好多，他愈來愈勁，根基好紮實」。

隔空唱《焰》 Gigi：好番好多

養病當中的Gigi特意拍片「露面」，素顏的她戴上cap帽和眼鏡，精神不錯，還獻唱兩句新歌《焰》，並說：「我好番好多，大家有無掛住我？我好掛住大家呀，現在我有少少孤獨，希望快啲好番跟大家見面。」至於193與肥仔演出後不接受傳媒訪問。

記者：鍾一虹