相隔4年再行時裝騷 王丹妮友情價接Job望長做長有

王丹妮表示自接拍電影《梅艷芳》後已4年沒行時裝騷，很開心見回一班熟悉的面孔，她說：「這晚感覺很奇妙，因我16歲時，人生行第一個時裝騷就是在這個舞台，所以很多美好回憶湧上心頭。」她透露稍後飛往米蘭和巴黎出席時裝周，到時除了工作外，也趁機旅遊，稱老公羅孝勇不會同行，對方在澳洲讀脊醫，她去歐洲兩個星期碰巧老公放假，返港代她照顧女兒。早前奪金像獎最佳新人，王丹妮稱接Job仍是友情價、親民價，希望可以Job接Job長做長有。

關智斌自爆素人身分試鏡獲選中

Kenny表示正忙於為電影《錄影歹》開工，通宵拍攝了一個星期。談到片中女主角兼監製李施嬅有場被強姦戲分，Kenny不願透露太多，但事前有參考原著取經，「其實我跟李施嬅不多親熱場口，親熱戲主要落在年輕演員身上」。他透露故事對白很露骨，可說是他從影以來尺度較大的一次，因當中牽涉藥物、煙酒、毒品及性愛，這些都是他很少接觸的題材，很開心終於有機會突破演戲框框，「最開心的是，這角色是我以素人身分試鏡獲選中，外籍導演不知道關智斌是誰，純粹覺得我試鏡演出合他的要求，所以選了我」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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